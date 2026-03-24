(คลิป)วิกฤตซ้ำ! น้ำมันไม่มี กะหล่ำราคาตกต่ำสุดรอบหลายสิบปี ชาวสวนหล่มสักจำใจไถกลบ-ตัดเตะทิ้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบูรณ์ - ราคากะหล่ำปลีดิ่งหนักรอบหลายสิบปี ซ้ำเติมวิกฤตน้ำมันขาดแคลน..พ่อค้าหยุดรับซื้อ-แจกฟรียังแทบไม่มีคนเอา เกษตรกรหล่มสักบางรายต้องไถกลบ-ตัดเตะทิ้ง ขณะตลาดค้าส่งรายใหญ่กะหล่ำเต็มรถแต่ขนส่งไม่ได้


เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โพสต์คลิปภาพสะท้อนวิกฤต “ยุคน้ำมันขาดแคลน ผักบ่มีราคา” พร้อมแฮชแท็ก #กะหล่ำไม่มีราคา #กะหล่ำต้องทิ้ง #พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งปรากฏภาพเกษตรกรตัดกะหล่ำปลีแล้วเตะทิ้งประชด หลังราคาตกต่ำหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงแปลง

เนื่องจากต้นทุนขนส่งสูงจากภาวะน้ำมันขาดแคลน ทำให้ไม่คุ้มค่าทั้งค่าขนส่งและแม้แต่ค่าถุงพลาสติกสำหรับบรรจุผลผลิต ส่งผลให้ชาวสวนต้องปล่อยทิ้ง หรือเปิดให้เพื่อนบ้านเข้ามาตัดไปบริโภคฟรี และยังพบภาพการนำกะหล่ำไปเททิ้งริมถนนจำนวนมาก

นายวันชัย พิลา หนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำในอำเภอหล่มสัก เปิดเผยว่า ราคากะหล่ำตกต่ำจนไม่คุ้มค่าจ้างแรงงานเก็บ อีกทั้งต้นทุนถุงพลาสติก (ถุงละประมาณ 10 กิโลกรัม) ยังมีราคาสูงกว่ามูลค่ากะหล่ำที่ขายได้เสียอีก สะท้อนภาวะ “ราคาผลผลิตต่ำกว่าต้นทุน”

ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์การเกษตรถือเป็นภาวะวิกฤตตลาด (market failure) ที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน ประกอบกับข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์จากการขาดแคลนน้ำมัน ยิ่งซ้ำเติมให้ระบบกระจายสินค้าเกษตรหยุดชะงัก

ขณะเดียวกัน ที่ตลาดผักช้างแดง หรือ ตลาดผักเสียงอดิศร ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง พบว่ามีกะหล่ำปลีบรรทุกเต็มรถจำนวนมาก แต่ไม่สามารถขนส่งออกไปจำหน่ายได้ เนื่องจากไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถ
(คลิป)วิกฤตซ้ำ! น้ำมันไม่มี กะหล่ำราคาตกต่ำสุดรอบหลายสิบปี ชาวสวนหล่มสักจำใจไถกลบ-ตัดเตะทิ้ง
(คลิป)วิกฤตซ้ำ! น้ำมันไม่มี กะหล่ำราคาตกต่ำสุดรอบหลายสิบปี ชาวสวนหล่มสักจำใจไถกลบ-ตัดเตะทิ้ง