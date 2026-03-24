(คลิป)วิกฤตซ้ำ! น้ำมันไม่มี กะหล่ำราคาตกต่ำสุดรอบหลายสิบปี ชาวสวนหล่มสักจำใจไถกลบ-ตัดเตะทิ้ง

เพชรบูรณ์ - ราคากะหล่ำปลีดิ่งหนักรอบหลายสิบปี ซ้ำเติมวิกฤตน้ำมันขาดแคลน..พ่อค้าหยุดรับซื้อ-แจกฟรียังแทบไม่มีคนเอา เกษตรกรหล่มสักบางรายต้องไถกลบ-ตัดเตะทิ้ง ขณะตลาดค้าส่งรายใหญ่กะหล่ำเต็มรถแต่ขนส่งไม่ได้
เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โพสต์คลิปภาพสะท้อนวิกฤต “ยุคน้ำมันขาดแคลน ผักบ่มีราคา” พร้อมแฮชแท็ก #กะหล่ำไม่มีราคา #กะหล่ำต้องทิ้ง #พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งปรากฏภาพเกษตรกรตัดกะหล่ำปลีแล้วเตะทิ้งประชด หลังราคาตกต่ำหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงแปลง
เนื่องจากต้นทุนขนส่งสูงจากภาวะน้ำมันขาดแคลน ทำให้ไม่คุ้มค่าทั้งค่าขนส่งและแม้แต่ค่าถุงพลาสติกสำหรับบรรจุผลผลิต ส่งผลให้ชาวสวนต้องปล่อยทิ้ง หรือเปิดให้เพื่อนบ้านเข้ามาตัดไปบริโภคฟรี และยังพบภาพการนำกะหล่ำไปเททิ้งริมถนนจำนวนมาก
นายวันชัย พิลา หนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำในอำเภอหล่มสัก เปิดเผยว่า ราคากะหล่ำตกต่ำจนไม่คุ้มค่าจ้างแรงงานเก็บ อีกทั้งต้นทุนถุงพลาสติก (ถุงละประมาณ 10 กิโลกรัม) ยังมีราคาสูงกว่ามูลค่ากะหล่ำที่ขายได้เสียอีก สะท้อนภาวะ “ราคาผลผลิตต่ำกว่าต้นทุน”
ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์การเกษตรถือเป็นภาวะวิกฤตตลาด (market failure) ที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน ประกอบกับข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์จากการขาดแคลนน้ำมัน ยิ่งซ้ำเติมให้ระบบกระจายสินค้าเกษตรหยุดชะงัก
ขณะเดียวกัน ที่ตลาดผักช้างแดง หรือ ตลาดผักเสียงอดิศร ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง พบว่ามีกะหล่ำปลีบรรทุกเต็มรถจำนวนมาก แต่ไม่สามารถขนส่งออกไปจำหน่ายได้ เนื่องจากไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถ