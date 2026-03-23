หนุ่มโคราชขโมยสายไฟฟ้ามอเตอร์เวย์ M6 ปีนเสาสื่อสารหนีผิด ตามแม่ช่วยเกลี้ยกล่อม ล่าสุดยังไม่ยอมลง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- หนุ่มสีคิ้ว โคราช ขโมยสายไฟฟ้าโครงการมอเตอร์เวย์ M 6 ปีนเสาสื่อสาร หนีความผิด จนท.ตามแม่มาช่วยเกลี้ยกล่อมนานกว่าครึ่งวันแล้ว ล่าสุดยังไม่ยอมลง
วันนี้ ( 23 มี.ค.69) เมื่อเวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สีคิ้วได้รับแจ้งเหตุมีบุคคลปืนเสาสื่อสารที่บริเวณบ้านดอนวัว หมู่ 10 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดย พ.ต.อ.ธัชพล ชิณวงศ์ ผกก.สภ.สีคิ้ว และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิพุทธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบชาย 1 รายทราบชื่อนายสมศักดิ์ พูนจันทึก อายุ 32 ปี กำลังปีนเสาสื่อสาร เบื้องต้นได้มีการเกลี้ยกล่อมกับทางผู้ก่อเหตุ ยังไม่มีการลงมาถึงพื้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว สภาพอากาศร้อนจัด ก่อนเกิดพายุฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรง ส่งผลให้ผู้ก่อเหตุมีอาการอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังคงยืนหยัดไม่ยอมลงจากเสา
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแม่ของผู้ก่อเหตุเข้ามาพูดคุยเจรจาเพื่อให้ลงมาจากเสาสื่อสาร แต่ทางผู้ก่อเหตุยังกลัวความผิดเพราะไปก่อเหตุขโมยทองแดงเสาไฟฟ้าที่บริเวณโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือ มอเตอร์เวย์ M6 กลัวว่าลงมาจะถูกจับกุมและส่งดำเนินคดี ซึ่งตอนนี้ยังไม่ลงมามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ พูนจันทึก อายุ 32 ปี ผู้ก่อเหตุ ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง คาดว่าก่อเหตุขโมยทองแดงเสาไฟฟ้าหาเงินมาใช้จ่ายไปวันๆ ในส่วนของเรื่องยาเสพติดนั่นยังไม่แน่ชัดว่ามีอาการจากการเสพยาเสพติดมาด้วยหรือไม่ ต้องรอให้ทางผู้ก่อเหตุลงมาเพื่อตรวจสอบต่อไป
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้นำเบาะลมขนาดใหญ่มาติดตั้งบริเวณด้านล่าง เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากผู้ก่อเหตุเริ่มมีอาการอ่อนแรง และเกรงว่าจะเกิดอันตราย
โดยผู้ก่อเหตุได้ปีนขึ้นไปบนเสาสื่อสารตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น. จนถึงเวลา 17.30 น. รวมระยะเวลานานกว่า 5 ชั่วโมง ก็ยังไม่ยอมลงมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหตุการณ์คลี่คลายลงโดยปลอดภัย