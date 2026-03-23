คนขับรถวัดโผล่รับ! เซ็กซ์ทอยในกุฏิเจ้าอาวาสเป็นของตัวเอง อ้างลืมทิ้งไว้ ด้านคณะสงฆ์ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- คนขับรถวัดโผล่รับ อุปกรณ์เซ็กซ์ทอย สื่อลามก ในกุฏิเจ้าอาวาสวัดดังสีคิ้ว โคราช ถูกเพลิงไหม้เป็นของตนเอง อ้างลืมทิ้งไว้นานแล้วและขอรับผิดเพียงผู้เดียว ยืนยันเจ้าอาวาสเป็นพระดีเป็นที่รักศรัทธาของชาวบ้าน ด้านคณะสงฆ์ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงแล้ว
วันนี้ ( 23 มี.ค.69) จากกรณีเหตุเพลิงไหม้กุฏิภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งภายหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจาร เซ็กซ์ทอยอวัยวะเพศปลอมภายในกุฏิ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางนั้น
ล่าสุด นายเอ๋ (นามสมมุติ) คนขับรถของวัด ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนเองทราบเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจากข่าวไฟไหม้กุฏิ และยอมรับว่าอุปกรณ์ลามกอนาจารที่พบภายในกุฏินั้น เป็นของตนเองจริง โดยระบุว่า สิ่งของดังกล่าวตนได้นำเข้าไปไว้ในกุฏิเป็นเวลานานแล้ว แต่ลืมทิ้งไว้ และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จนทำให้มีการตรวจพบสิ่งของเหล่านี้อีกครั้ง พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับหลวงพ่อแต่อย่างใด
นายอั๋น กล่าวเพิ่มเติมว่า หลวงพ่อเป็นพระที่ดี และเป็นที่รักศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความผิดพลาดของตนเองเพียงคนเดียว พร้อมขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
ขณะเดียวกัน ทางคณะสงฆ์โดยเจ้าคณะอำเภอสีคิ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างรอบด้านต่อไป