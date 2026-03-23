ไออาร์พีซี แจงสถานการณ์การผลิตและการจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงหนุนเสถียรภาพพลังงานประเทศ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- IRPC พร้อมร่วมสนับสนุนเสถียรภาพพลังงานของประเทศ เดินหน้าผลิตและจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายพลังงานสู่ทุกภาคส่วน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) แจงสถานการณ์การผลิตและการจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิง โดยระบุว่าปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง พร้อมบริหารจัดการกำลังการผลิตและวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้ข้อจำกัดจากสถานการณ์ของพลังงานโลกที่มีความผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานในภาพรวม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ รอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ โดยการจัดสรรน้ำมันให้กับกลุ่มลูกค้าตามมาตรา 7 สถานีบริการน้ำมัน ให้กระจายผลิตภัณฑ์สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มลูกค้า Jobber ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภูมิภาคและช่วยบรรเทาผลกระทบในพื้นที่
ด้วยปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงกว่ากำลังการผลิตของบริษัทฯ ในบางช่วงเวลา บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องบริหารจัดสรรตามลำดับความสำคัญดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันตามกลไกตลาด ภายใต้กรอบการแข่งขันเสรี โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมดุลของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพพลังงานของประเทศ และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์ปัจจุบัน