สลด! สาว 22 ขี่ จยย.ไปหาแม่ พุ่งชนเทรลเลอร์ขณะเลี้ยวเข้าปั๊ม ถูกล้อทับดับคาที่

พระนครศรีอยุธยา - ฝันสลายกลางทาง! สาววัย 22 ปี ขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้านหาแม่ที่ลพบุรี แต่ไม่ถึงที่หมาย เสียหลักเฉี่ยวชนรถบรรทุกเทรลเลอร์ขณะเลี้ยวเข้าปั๊ม ถูกล้อหน้าทับร่างเสียชีวิตคาที่ แฟนหนุ่มถึงที่เกิดเหตุถึงกับทรุด ร่ำไห้ยืนยันเป็นคนรัก
เวลา 16.30 น. วันนี้ ( 23 มี.ค.) พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ ทิพยโสตถิ พนักงานสอบสวน สภ.บางปะหัน รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกเทรลเลอร์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมัน ริมถนนสายเอเชีย หมู่ 3 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา
ในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกเทรลเลอร์ 22 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว บรรทุกเหล็กเส้นมาเต็มคัน จอดอยู่บริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมัน ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เอ็กซ์แม็กซ์ สีม่วง ล้มคว่ำ สภาพพังเสียหาย มีหมวกกันน็อกเปื้อนเลือดตกอยู่
บริเวณด้านหลังล้อหน้าซ้ายของรถบรรทุก พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.พัชรี อายุ 22 ปี ชาวจังหวัดสกลนคร สภาพศพมีบาดแผลถูกทับบริเวณลำตัวท่อนบน
นายสุรศักดิ์ กลีบยี่สุ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย เปิดเผยว่า เมื่อมาถึงพบผู้บาดเจ็บนอนอยู่หลังล้อหน้ารถบรรทุก ตรวจสอบแล้วไม่มีชีพจร จึงพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต (CPR) แต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจถูกรถทับบริเวณหน้าอก
เนื่องจากมีรอยล้อบนลำตัว เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ขณะรถบรรทุกเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน เป็นจังหวะเดียวกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาตรง เบรกไม่ทัน จึงเกิดการเฉี่ยวชนอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลสอบสวนอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้ง
ต่อมา แฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ เมื่อเห็นร่างถึงกับร้องไห้โฮด้วยความเสียใจ ก่อนขอดูหน้าและยืนยันว่าเป็นแฟนสาว พร้อมให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตขี่รถมาจากอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะเดินทางไปหาแม่ที่จังหวัดลพบุรี แต่เกิดเหตุสลดขึ้นเสียก่อน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบหมายให้กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลบางปะหัน พร้อมเชิญตัวคนขับรถบรรทุกและญาติผู้เสียชีวิตไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.บางปะหัน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป