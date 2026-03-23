(คลิป)ดรามาเดือด! รถเก๋งขวางกู้ชีพไม่หลบ ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้ว ตำรวจเตรียมเชิญสอบปากคำ

อุดรธานี - หัวหน้ากู้ชีพ อบต.สามพร้าวเข้าแจ้งความ สภ.เมืองอุดรธานีแล้วกรณีถูกรถยนต์เก๋งขับขี่กีดขวางทางขณะเร่งรีบพาเด็กชายประสบอุบัติเหตุแขนหักส่งโรงพยาบาล ด้านพนักงานสอบสวนเตรียมเชิญเจ้าของรถยนต์ไร้น้ำใจเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง
จากกรณีโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมรถยนต์เก๋งคันหนึ่งขับกีดขวางรถกู้ชีพของ อบต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ขณะเร่งนำผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล จนถูกตั้งคำถามถึงน้ำใจบนท้องถนน ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (23 มี.ค.) ทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.สามพร้าวได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อรถยนต์คู่กรณีแล้ว
นายณธกร แก้วชิน หัวหน้ากู้ชีพ อบต.สามพร้าว เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.ให้เข้าแจ้งความต่อ ร.ต.ท.วิศรุตกานต์ นามคุณ รองสารวัตรสอบสวน เพื่อร้องทุกข์ต่อผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ขับกีดขวางรถฉุกเฉิน โดยไม่ยอมหลบหลีกให้ตามกฎหมายจราจร
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อน ขณะรถกู้ชีพกำลังเร่งนำส่งผู้ป่วย แต่กลับถูกรถคู่กรณีขับขวางทางเป็นระยะเวลานาน ก่อนที่รถคันดังกล่าวจะเลี้ยวเข้า เซ็นทรัลอุดรธานี ซึ่งถือเป็นเคสแรกในพื้นที่ที่พบพฤติกรรมจงใจกีดขวางรถฉุกเฉินในลักษณะนี้ ทั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อจากฝั่งคู่กรณีเพื่อขอโทษหรือชี้แจงแต่อย่างใด
นายณธกรกล่าวด้วยน้ำเสียงผิดหวังว่า ปกติประชาชนชาวอุดรธานีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อเห็นไฟไซเรนหรือได้ยินเสียงสัญญาณก็มักจะหลบทางให้ทันที แต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับขวางทางยาวจนถึงหน้าห้างฯ “อยากฝากถึงผู้ใช้รถทุกคนว่า โปรดให้ทางรถฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตาม เพื่อให้ผู้ป่วยได้ถึงมือแพทย์อย่างรวดเร็วที่สุด” นายณธกรกล่าว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว และเตรียมเชิญเจ้าของรถยนต์คู่กรณีเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง และปรับทัศนคติตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ขณะที่โลกออนไลน์ยังคงจับตา พร้อมเรียกร้องให้เป็นอุทาหรณ์สำคัญของสังคม ถึงการมีวินัยจราจรและน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทุกวินาทีมีความหมายต่อชีวิตผู้ป่วย