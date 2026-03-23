ฮือฮา! “ช้างหมึกน้ำ” ขับเรือขายปลาหมึกบดกลางเจ้าพระยา ไอเดียแปลกสร้างรายได้งาม

อ่างทอง – สร้างความฮือฮาและสีสันให้กับการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา หลังชายวัย 49 ปี ปิ๊งไอเดียแปลก ขับเรือขายปลาหมึกบดตระเวนบริการตามแพนักท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ไชโย จ. อ่างทอง กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่พบเห็น ต่างโบกมือเรียกซื้อกันอย่างคึกคัก
วันนี้( 23 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอไชโย มีเรือขายปลาหมึกบดล่องไปตามแพพักนักท่องเที่ยวทั้งสองฝั่ง โดยตัวเรือถูกตกแต่งด้วยไฟสีสันสวยงามสะดุดตา ภายในมีอุปกรณ์ครบครัน ทั้งเตาถ่าน ตะแกรงปิ้ง เครื่องบด และน้ำจิ้มสูตรเฉพาะ ทำให้บรรยากาศยามค่ำคืนคึกคักและน่าสนใจยิ่งขึ้น
นายวัยชัย รุ่งโรจน์ อายุ 49 ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ช้างหมึกน้ำ” เจ้าของไอเดีย เปิดเผยว่า เดิมประกอบอาชีพใช้เรือหาปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนจะมีแนวคิดปรับเปลี่ยนมาสร้างรายได้เสริม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนที่ขายปลาหมึกบดทางรถ จึงนำเรือมาดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมตกแต่งไฟให้โดดเด่น เพื่อดึงดูดลูกค้า
โดยเริ่มต้นขายปลาหมึกบดในราคาถุงละ 30–50 บาท ช่วงแรกมีรายได้วันละประมาณ 300–400 บาท ปัจจุบันมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 บาท ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างน่าพอใจ
“ช้างหมึกน้ำ” ยังกล่าวอีกว่า เปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวสามารถพบได้ตามแพพักริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอไชโย
ทั้งนี้ ไอเดียการขายปลาหมึกบดทางเรือไม่เพียงสร้างรายได้ให้กับเจ้าของ แต่ยังช่วยเพิ่มสีสันและเสน่ห์การท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย