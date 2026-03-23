ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหา “ลิงหลุดกรง” บุกบ้านชาวบ้าน ทำลายทรัพย์สินนับสิบหลัง

ลพบุรี – ผู้ว่าฯ ลพบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากลิงหลุดออกจากกรงศูนย์อนุบาลสัตว์ บุกเข้าทำลายทรัพย์สินในบ้านเรือน พร้อมสั่งเร่งแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว
วันนี้( 23 มี.ค.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด พร้อมด้วยคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากลิงที่หลุดออกจากกรงของศูนย์อนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรี หลังมีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ด้านร้อยตำรวจเอก สมสมส่วน ต่อสี แกนนำชาวบ้าน เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าประมาณเวลา 07.00 น. ของทุกวัน จะมีลิงประมาณ 10 ตัว เข้ามาภายในบริเวณบ้าน สร้างความเสียหายหลายด้าน ทั้งรื้อกระเบื้องหลังคาจนแตก ทำลายสแลนกันแดด กัดสายไฟฟ้า บุกเข้าครัวหาอาหาร รวมถึงเข้าไปในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ นำน้ำมันเครื่องเทราดและกัดเบาะรถเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 15 ครัวเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งติดตามจับลิงที่หลุดออกมาให้กลับเข้าสู่ศูนย์อนุบาลโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบจุดที่ลิงหลุดออกจากกรง พร้อมเร่งปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างกรงและตาข่ายให้มีความแข็งแรง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก รวมถึงให้สำนักงานสาธารณสุขหาแนวทางจัดการปัญหากลิ่นจากศูนย์อนุบาลสัตว์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยสอดส่อง หากพบเห็นลิงหลุดเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมแนะนำให้เก็บอาหารและสิ่งของที่อาจดึงดูดลิงอย่างมิดชิด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุซ้ำ