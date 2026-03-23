ระทึก! รถบรรทุกน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตรพลิกคว่ำ น้ำมันรั่วไหล บนถ.มิตรภาพ โคราช บาดเจ็บ 3

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ระทึก! รถบรรทุกน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร พลิกคว่ำ บนถนนมิตรภาพ อ.คง โคราช น้ำมันรั่วไหล มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย วิ่งบรรทุกน้ำมันจากคลังใหญ่ จ.สระบุ มุ่งส่งปั๊มที่ จ.อุดรฯ มาถึงที่เกิดเหตุคนขับหลับในเหตุวิ่งรถส่งน้ำมันหลายรอบพักผ่อนไม่เพียงพอ รถเสียหลักพุ่งตกร่องกลางถนนพลิกคว่ำ ชนต้นไม้ขาด 1 ต้น และเสาไฟฟ้าส่องสว่างหัก 1 เสา
วันนี้ ( 23 มี.ค.69) เมื่อเวลา 07.53น.ตำรวจทางหลวงบ้านส้ม ส.ทล.1 กก.6 อ โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร พลิกคว่ำที่ ถนนมิตรภาพ ขาเข้าจ.ขอนแก่น หลักกิโลเมตรที่ 207-208 ก่อนถึงแยกไฟแดงบ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 ราย จึงรุดไปที่เกิดเหตุ
พบรถบรรทุกน้ำมันดีเซล หมายเลขทะเบียน 70-4974 ราชบุรี สภาพพลิกตะแคงมีน้ำมันดีเซลรั่วไหลออกมา ตำรวจทางหลวงบ้านส้มและหน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดอำเภอคง ได้ปิดการจราจรทั้งสองฝั่งของถนนมิตรภาพ เพื่อป้องกันประกายไฟและอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และรถดับเพลิงของเทศบาลเทพาลัย จำนวน 1 คัน ได้ฉีดน้ำ และ โฟม เพื่อป้องกันเหตุและเร่งเข้าปิดฝาถังและอุดรูรั่วของตัวถังที่มีน้ำมันรั่วไหลออกมา โดยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้น
จากการสอบสวนของตำรวจทราบว่า รถบรรทุกน้ำมันคันดังกล่าวบรรทุกน้ำมันดีเซลมาจากคลังน้ำมันจังหวัดสระบุรีจะไปส่งให้ปั้มน้ำมันที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนขับหลับในเนื่องจากต้องวิ่งส่งน้ำมันหลายรอบจนพักผ่อนไม่เพียงพอรถเสียหลักพลิกคว่ำตกลงร่องกลางถนนพุ่งชนต้นไม้ขาด 1 ต้น และเสาไฟฟ้าส่องสว่างหัก 1 เสา และพลิกตะแคงอยู่บนถนนมิตรภาพและมีน้ำมันรั่วไหลออกมา และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง 2 ราย และเด็ก 1 ราย ซึ่งเป็นภรรยา ลูกสาว และหลานสาวของคนขับรถบรรทุกน้ำมันที่บาดเจ็บแต่ไม่ประสงค์ไป รพ. กู้ภัยฮุก 31 จึงนำผู้บาดเจ็บ 3 ราย ส่งรักษาตัวที่รพ.คง จ.นครราชสีมา