ผู้ว่าฯ อ่างทอง สั่งเข้ม! รายงานสต๊อกน้ำมันทุกวัน เตือนปั๊มไม่ให้ความร่วมมือเจอดำเนินคดี

อ่างทอง – ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำมันอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกอำเภอประสานพลังงานจังหวัด รายงานปริมาณน้ำมันและการรับเข้าเป็นรายวัน ย้ำผู้ประกอบการปั๊มใดไม่ให้ความร่วมมือ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้( 23 มี.ค.) นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมัน ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ รวมถึงหน่วยงานพลังงานและพาณิชย์จังหวัดเข้าร่วม
จากการรายงานพบว่า บางสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่หมดโควต้าน้ำมันประจำเดือนมีนาคมแล้ว และต้องรอการจัดสรรใหม่ในเดือนเมษายน ขณะที่บางแห่งประสบปัญหาน้ำมันขาดช่วง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่หมดชั่วคราว ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ยังมีให้บริการในหลายปั๊ม
ทั้งนี้ พบว่ามีสถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอโพธิ์ทอง ที่ไม่รายงานข้อมูลสต๊อกน้ำมันให้ฝ่ายปกครอง ผู้ว่าฯ จึงสั่งให้จัดทำแบบฟอร์มกลาง และให้นายอำเภอมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลโดยด่วน หากยังไม่ปฏิบัติตาม จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะ การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันที่อาจกระทำผิด เช่น ไม่มีใบกำกับการขนส่งน้ำมัน หรือเข้าข่ายกักตุนสินค้า พร้อมมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค รวมถึงประเมินผลกระทบต่อราคาสินค้าอื่นในช่วงสถานการณ์น้ำมันตึงตัว
ผู้ว่าฯ ย้ำว่า จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตาม เพื่อควบคุมสถานการณ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน