รองผู้ว่าฯ ชลบุรี เยี่ยมให้กำลังใจลูกเรือ“มยุรีนารี” กลับสู่อ้อมอกครอบครัว

ศูนย์ข่าวศรีราชา- รองผู้ว่าฯ ชลบุรี นำคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกเรือสินค้าไทย “มยุรีนารี” ที่รอดชีวิตจากการถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมาและได้กลับสู่ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อย
วันนี้ (23 มี.ค.) นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางนิภาพร แพภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ นายสุทธิกิตติ์ นาคถาวร ลูกเรือสินค้าไทย “มยุรีนารี”
ซึ่งเป็น 1ในลูกเรือที่รอดชีวิตจากการถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และได้เดินทางกลับถึงบ้านใน ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นที่เรียบร้อย
โดยเรือสินค้าไทย “มยุรีนารี” (Mayuree Naree) จดทะเบียนในประเทศไทย และถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดจำนวน 2 ชิ้น ขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และห้องเครื่องยนต์ได้รับความเสียหาย
ขณะที่บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการเรือ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อพยพลูกเรือจำนวน 20 คนขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยที่ประเทศโอมาน และยังมีลูกเรืออีก 3 คนยังคงสูญหาย และอยู่ระหว่างการค้นหาและให้ความช่วยเหลือ
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แสดงความห่วงใย พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แรงงานและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศ
พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามดูแล อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร รวมถึงติดตามสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ จ.ชลบุรีและหน่วยงานด้านแรงงาน ยังคงติดตามสถานการณ์ความ
รุนแรงในตะวันออกกลางใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่