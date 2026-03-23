ศูนย์ข่าวศรีราชา- กระบะหลับในพุ่งชนสิบล้อบรรทุกท่อคอนกรีตมาเต็มคัน เหตุเกิดบนถนนสาย 344 ฝั่งขาเข้าบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ทำคนขับถูกอัดก็อปปี้เจ็บสาหัส ส่วนคนที่นั่งมาด้วยดับคาที่
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่าง งัดเอาร่างออกใช้ทราบชื่อภายอุบัติเหตุรถกระบะหลับในปีนเกาะกลางย้อนศรชนประสานงากับรถบรรทุก 10 ล้อ ภรรยาดับสลดคาซากรถ ส่วนคนขับกระบะบาดเจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ ( 23 มี.ค.) ได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถบรรทุกสิบล้อซึ่งบรรทุกท่อคอนกรีตมาเต็มคันบนถนนสาย 344 ฝั่งขาเข้าบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จนมีผู้บาดเจ็บสาหัสติดภายใน 1ราย หลังเกิดเหตุศูนย์วิทยุบ้านบึง ได้ประสานไป ร.ต.อ.(หญิง)นพวรรณ สวัสดิ์อักษรชื่น รองสารวัตรสอบสวน สภ. บ้านบึง เพื่อให้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลบ้านบึง และอาสากู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง
ไปถึงพบรถกระบะอีซูซุ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บว 6646 ชุมพร สภาพชนกับรถยนต์บรรทุกสิบล้อยี่ห้อ อีซูซุ หัวสีขาว ทะเบียน 74-7953 ชลบุรี โดยคนขับรถกระบะซึ่งเป็นชายทราบชื่อคือ นายสุชาติ ขำชู อายุ 63 ปี ถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่บนที่นั่งคนขับ และยังร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างตัดชิ้นส่วนประตู เพื่องัดร่างผู้บาดเจ็บออกมาทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใช้เวลา 30 นาทีจึงสามารถนำตัวขึ้นรถกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านบึง เพื่อทำการักษาเป็นการด่วน
นอกจากนั้นยังพบร่างผู้เสียชีวิตติดคาซากรถอีก 1รายด้วยสภาพถูกอัดก๊อปปี้ ข้อเท้าขวาผิดรูป และหน้าอกยุบ ทราบชื่อคือ นางสุวรรณ เจ้ยไชสง อายุ 54 ปี
จากการสอบถาม นายสินอนันต์ พยนต์ภาค อายุ 50 ปี คนขับรถบรรทุกสิบล้อ ทราบว่าได้ขับรถมาจากแยกหนองปรือ เพื่อนำท่อคอนกรีตไปส่งให้ลูกค้าที่ อ.พานทอง แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้เห็นรถกระบะขับพุ่งตรงเข้ามาคล้ายคนขับรถกระบะหลับใน ตนเองพยายามหักรถหลบแต่ไม่พ้น จึงเกิดการชนกันอย่างแรง ก่อนที่รถจะเสียหลักลงข้างทาง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพิ่มเติม ก่อนจะทำการสอบสวนคนขับรถกระบะเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป