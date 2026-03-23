ตำรวจบุกรวบ 2 ผัวเมียตระเวนลัก จยย. 3 วันติด ยึดของกลางได้คาบ้านเช่า

พระนครศรีอยุธยา – ตำรวจ สภ.ภาชี บุกรวบ 2 ผัวเมียผู้ต้องหา ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ในหลายพื้นที่ต่อเนื่อง 3 วันติด พร้อมของกลางและเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ หลังแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนทราบตัว
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ สภ.ภาชี ว่ารถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 125 สี น้ำเงิน-ดำ ที่จอดไว้ใกล้สถานีรถไฟภาชี ถูกขโมยไป พล.ต.ต.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ,พ.ต.อ.สุวิชา ชั้นงาม ผกก.สภ.ภาชี จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.ชัยรัตน์ แย้มวงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ภาชี,ว่าที่ พ.ต.ต.พิติต์พรรธน์ ชาติมนตรี สว.สส.สภ.ภาชี ,ร.ต.ท.ธรรมฤทธิ์ ยอดคู่ รอง สว.สส.สภ.ภาชี พร้อมกำลังชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรภาชี ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด หาข่าว
จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายวีระพงษ์ หรือโอ อายุ 38 ปี และนางสาวปราณนา หรือหมวย อายุ 32 ปี โดยมีพฤติกรรมใช้เท้ายันรถของผู้เสียหายเคลื่อนที่ ขณะฝ่ายหญิงเป็นผู้ขับขี่หลบหนี
ล่าสุุด เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าทั้งสองพักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าในพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จึงนำกำลังเข้าจับกุมตามหมายจับ พร้อมยึดของกลางเป็นรถ จักรยานยนต์ของผู้เสียหาย 1 คัน และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุอีก 1 คัน รวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริง โดยพบว่าก่อนหน้านี้ได้ลงมือก่อเหตุในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาแล้ว 2 คัน ในช่วงวันที่ 15–16 มีนาคม ก่อนมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อำเภอภาชีอีก 1 คัน รวม 3 วัน 3 คดี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม