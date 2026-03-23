อ่างทองเอาผิด บ.วี เอ ออยล์ ปมไม่ออกใบกำกับขนส่งน้ำมัน ผิดกฎหมายค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

อ่างทอง – พลังงานจังหวัดอ่างทองเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทเอกชน หลังตรวจพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมัน ไม่ออกใบกำกับปลายทางตามกฎหมาย
วันนี้( 23 มี.ค.) นายก้องเกียรติ กิตติคุณ พลังงานจังหวัดอ่างทอง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ บริษัท วี เอ ออยล์ จำกัด กรณีไม่ออกใบกำกับการขนส่งน้ำมันให้กับบริษัท ทริลเลียนปิโตรเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นคลังน้ำมันในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากการตรวจสอบของ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) สังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งพบพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมาย
จากการรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่า บริษัท วี เอ ออยล์ จำกัด ได้ซื้อน้ำมันจาก IRPC รวม 7 ครั้ง โดยตามหลักต้องนำไปเก็บไว้ยังสถานที่ที่แจ้งไว้ในเอกสาร หรือหากมีการเปลี่ยนปลายทาง ต้องระบุให้ชัดเจนในใบกำกับการขนส่ง
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการนำน้ำมันไปส่งยังบริษัท ทริลเลียนปิโตรเทรดดิ้ง จำกัด ในจังหวัดอ่างทอง โดยไม่มีการออกใบกำกับการขนส่งระบุปลายทางอย่างถูกต้อง ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 30 และมีโทษตามมาตรา 56 คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้รับเรื่องไว้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่