วิกฤตน้ำมัน ดันยอดขาย “จยย.ไฟฟ้า” หัวหินพุ่ง คนแห่ซื้อใช้งานในเมืองแทนน้ำมัน

ประจวบคีรีขันธ์ – วิกฤตน้ำมันขาดแคลนและราคาพุ่งสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่มียอดขายพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนในพื้นที่อำเภอหัวหิน
วันนี้( 23 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ภาครัฐจะพยายามเพิ่มสต๊อกน้ำมันเข้าสู่ระบบ แต่หลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องรอคิวเติมน้ำมัน ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ในการเดินทาง โดยเฉพาะการใช้งานในเขตเมือง
นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการศูนย์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อีเอ็ม มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน เปิดเผยว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดจองและยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะในช่วง 2–3 วันที่ผ่านมา มียอดขายทันที 10 คัน และมียอดจองเพิ่มเติมอีก 10 คัน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของสถานการณ์น้ำมัน
ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่มองว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดี ทั้งด้านความประหยัด ความสะดวกในการชาร์จไฟที่บ้าน และไม่ต้องเสียเวลารอคิวเติมน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานระยะสั้นในเมือง ไม่เกินวันละ 100 กิโลเมตร โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยลังเลก่อนหน้านี้ ได้ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น ขณะเดียวกันยังมีลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ EM ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทย มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ 38,000 บาท สามารถทำความเร็วได้ 70–90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปในเมือง โดยลูกค้าส่วนใหญ่นิยมชำระเงินสด เนื่องจากต้องการใช้งานทันที ไม่ต้องรอขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์
นายอมรเทพ ระบุเพิ่มเติมว่า เดิมลูกค้าในพื้นที่หัวหินส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติถึงร้อยละ 70 แต่ปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีทั้งลูกค้าในพื้นที่และต่างอำเภอเดินทางมาซื้อ เช่น จากอำเภอบางสะพาน ซึ่งบางรายซื้อสดและขนกลับทันที สะท้อนให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากลายเป็น “ทางเลือกสำคัญ” ในช่วงวิกฤตน้ำมันขาดแคลนในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์น้ำมันยังคงตึงตัวต่อเนื่อง คาดว่าความต้องการรถพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก และอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคไทยในการหันมาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นในระยะยาว