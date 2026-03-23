นอภ.เมืองลำปาง เรียกแจงยิบ!สารวัตรกำนัน-ผญบ.สาวหมัดชก-สาดเท้าเตะลูกบ้านคางาน อสม.

ลำปาง – นายอำเภอเมืองลำปาง เรียกผู้นำท้องที่แจงข้อเท็จจริง หลังโผล่คลิปคลิปฉาว ทั้งสาวหมัดชกต่อย-บรรเลงเพลงเตะใส่ลูกบ้าน คางานวัน อสม. จนผู้เสียหายแจ้งความ เผยตามขั้นตอนและระเบียบ มท. หากผิดจริงเจอโทษทางวินัยด้วย
วันนี้(23 มี.ค.69) นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ได้มอบหมายให้ นางพรรณเพ็ญ จำลองปั้น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและปรากฏในคลิปเหตุชุลมุนชกต่อยกันภายในงานวัน อสม.ตำบลพิชัย เมื่อคืนวันที่ 21 มีนาฯ ทั้งสารวัตรกำนันตำบลพิชัย ผู้ใหญ่บ้านท่าเดื่อ ซึ่งถูกแจ้งความดำเนินคดีจากนายกนกศักดิ์ (ชาวบ้าน) และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เข้าห้ามเหตุ เข้าให้ข้อเท็จจริงที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอฯ
นางพรรณเพ็ญ ปลัดอาวุโส กล่าวว่า เชิญทุกคนมาวันนี้เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จะได้เสนออีกมุมมองจากปากของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นอกเหนือจากที่ปรากฎในคลิปข่าวไปแล้ว ซึ่งหลังทราบเรื่องทางอำเภอเมืองลำปางไม่ได้นิ่งนอนใจ นายอำเภอได้สั่งการให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ 5 คนที่ปรากฏในคลิป มาให้ข้อเท็จจริงและเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายอำเภอเมืองลำปาง และผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำในครั้งนี้คือชาวบ้าน ที่ได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองลำปาง แล้ว ทางอำเภอก็จะดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่โดยจะต้องสืบสวนสอบสวนหากพบการกระทำผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบวิธรการของทางราชการต่อไป
ระหว่างการให้ข้อมูล สารวัตรกำนัน ยังคงยืนยันว่า ตนถูกนายกนกศักดิ์ (ชาวบ้าน) หาเรื่องก่อน ขณะกำลังจะขับรถกลับบ้าน และระบุว่าตอนจอดรถบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีรถหนาแน่น แต่ถูกนายกนกศักดิ์เดินมาหาเรื่อง พอเปิดกระจกนายกนกศักดิ์ก็ชกเข้ามาโดนจมูกจนเลือดอาบ จึงพยายามถอนรถออกจากจุดนั้น และกลับมาเพราะเห็นว่านากนกศักดิ์ยังอาละวาดอยู่ แต่ก็ยอมรับว่าได้ลงมือกับนายกนกศักดิ์จริง เพราะต้องการระงับเหตุ เนื่องจากใครก็ห้ามไม่อยู่ยืนยันนายกนกศักดิ์เมาจริง
ด้านผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเดื่อที่ปรากฏในคลิปว่าเตะนายกนกศักดิ์ 1 ครั้ง ระบุว่า นายกนกศักดิ์เมาหนัก ก่อนมีเรื่องก็ไปก่อเหตุบริเวณหน้าเวทีรำวงพยายามจะไปจับหน้าอกผู้หญิง และเปิดกระโปรง จนกระทั่งเกิดเรื่อง ซึ่งตนไม่ทราบว่าทั้งสองคนมีเรื่องกันก่อนหน้านั้น แต่เห็นนายกนกศักดิ์เอะอะโวยวายไม่หยุด พยายามเข้าไปห้ามและบอกให้หยุดแต่ก็ไม่ฟัง กระทั่งต้องเตะไป1ครั้ง ก็เพื่อให้หยุด และหลังจากนั้นทุกอย่างก็สงบลงแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะไม่เหมาะสม
ด้านกำนันตำบลพิชัย ก็วอนสังคมให้เห็นแก่ภาพรวมที่ผ่านมาในพื้นที่ไม่เคยมีเรื่องไม่ดี แต่เหตุการณ์นี้ส่วนหนึ่งก็เพราะเป็นเหตุซึ่งหน้า ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นไม่ว่าอยู่ไหนเมื่อเกิดเหตุก็ต้องช่วยกันระงับเหตุ แต่ภาพที่ออกไปหากส่วนใหนผิดก็ต้องยอมรับผิดและขอโทษ แต่ส่วนไหนที่เป็นการกระทำเพื่อป้องกันเหตุก็ขอให้สังคมได้มองจุดนี้ด้วย
ซึ่งการเรียกมาให้ข้อมูลในวันนี้เป็นเพียงการมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับทางอำเภอ เพื่อจะได้รวบรวมและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบเท่านั้น ส่วนหลังจากนี้ก็จะต้องให้สารวัตรกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ให้ปากคำกับทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลำปาง เพื่อสอบสวนทางวินัยต่อไป