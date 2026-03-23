ชาวบ้านโต้! ไม่เชื่อพบเซ็กซ์ทอยเกลื่อนกุฏิเจ้าอาวาสวัดดังหลังไฟไหม้ จนท.ปิดล้อมที่เกิดเหตุรอพิสูจน์

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ชาวบ้านสีคิ้ว โคราช โต้ ไม่เชื่ออพบเซ็กซ์ทอยเกลื่อนกุฏิเจ้าอาวาสวัดหลังไฟไหม้ ขณะวัดดัง เงียบเหงา เจ้าหน้าที่ปิดล้อมที่เกิดเหตุห้ามเข้า รอพิสูจน์ข้อเท็จจริง เผยชาวบ้านญาติโยมต่างเคารพศรัทธาเจ้าอาวาสมาก ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย และเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด
วันนี้ (23 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีเหตุเพลิงไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จนได้รับความเสียหายหลายรายการ และมีกระแสข่าวว่า พบสื่อลามกและเซ็กซ์ทอยภายในซากกองเพลิง นั้น
ล่าสุด พบว่า บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างเงียบเหงา กุฏิเจ้าอาวาสที่ถูกไฟไหม้ยังคงถูกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ตำรวจภูธรภาค 3 นำแถบเตือนสีเหลือง-ดำ มาล้อมจุดเกิดเหตุไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม พระครูวีร ธรรมรุจิ เจ้าอาวาสวัดใหญ่สีคิ้ว แต่พบเพียงพระลูกวัด ซึ่งแจ้งว่า เจ้าอาวาสออกไปทำกิจธุระนอกสถานที่ และไม่ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังพบว่า ไม่มีญาติโยมเข้ามาทำบุญเหมือนเช่นวันปกติ ทำให้บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างเงียบ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้
ด้าน นางสาวเอ (นามสมมติ สวมเสื้อซีทรู สีดำลาย) ชาวบ้านในพื้นที่ ให้ข้อมูลว่า กรณีที่มีกระแสข่าวว่า พบหนังสืออนาจาร หนังสือลามก และเซ็กซ์ทอยภายในกุฏิเจ้าอาวาสนั้น ตนเห็นว่า ไม่น่าเป็นไปได้ และเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริง พร้อมยืนยันว่า ชาวบ้านและญาติโยมในวัดต่างให้ความเคารพศรัทธาเจ้าอาวาสเป็นอย่างมาก เพราะโดยนิสัยส่วนตัวของเจ้าอาวาส จะเป็นคนพูดน้อย เรียบง่าย และเป็นที่รักของชาวบ้าน หากมีงานของวัด ญาติโยมก็มักพร้อมใจกันเข้ามาช่วยเหลือด้วยความศรัทธา
จึงรู้สึกเสียใจต่อข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไป เพราะมองว่า ทำให้ภาพลักษณ์ของพระอาจารย์ได้รับความเสียหาย ทั้งที่หลายคนยังไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงภายในอย่างชัดเจน
นางสาวเอ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ข่าวบางส่วนที่ระบุว่า ชาวบ้านตกตะลึงกับการพบสิ่งของดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากเวลานั้นประชาชนยังอยู่ภายนอกแนวกั้น และยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือเห็นสิ่งของภายในด้วยตนเองได้ โดยผู้ที่เข้าไปบันทึกภาพเป็นบุคคลในวงจำกัดที่เจ้าหน้าที่อนุญาตเท่านั้น
ขณะที่นางสาวบี (นามสมมติ) ชาวบ้านอีกหนึ่งราย เปิดเผยว่า เท่าที่ทราบ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียเกี่ยวกับเจ้าอาวาส และจากการอยู่ใกล้ชิด สังเกตพฤติกรรมมาโดยตลอด เห็นว่า เจ้าอาวาสเป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ และไม่เชื่อว่า ข่าวหรือภาพที่เผยแพร่ออกมาว่า พบหนังสือลามกและอวัยวะเทียมภายในกุฏิ จะเป็นเรื่องจริง เพราะกุฏิดังกล่าวเป็นห้องขนาดเล็ก จึงมองว่า ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งของจำนวนมากตามที่ปรากฏในภาพข่าว
พร้อมยืนยันว่า ตลอดเวลาที่อยู่ภายในวัดเป็นประจำ และทำงานทอผ้าอยู่ ไม่เคยพบสิ่งผิดปกติใดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าอาวาส จึงอยากขอความเมตตาให้กับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระหนุ่มที่ชาวบ้านในอำเภอสีคิ้วรักและเอ็นดูเสมือนลูกหลานของคนในชุมชน โดยยืนยันว่า พร้อมให้ข้อมูลชี้แจงและเชื่อมั่นว่า เรื่องที่ถูกกล่าวหานั้น ไม่เป็นความจริง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและรอผลพิสูจน์หลักฐาน เพื่อยืนยันสาเหตุเพลิงไหม้และตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่พบภายในกุฏิอย่างละเอียด