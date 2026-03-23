ตำรวจจันทบุรี ลุยตรวจปั๊ม-ด่านชายแดน สกัดกั้นน้ำมันไม่ให้ไหลออกนอกประเทศ

จันทบุรี – ตำรวจจันทบุรี ลุยตรวจปั๊มทั่วพื้นที่ รวมทั้งด่านชายแดน สกัดกั้นน้ำมันไม่ไหลออกนอกประเทศ ด้านผู้ประกอบการเผย โควตาน้ำมันลดลงจนต้องเฉลี่ยขายให้ประชาชน
เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (23 มี.ค.) พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัด ร่วมกับตำรวจ 3 โรงพัก ประกอบด้วย สภ.เมืองจันทบุรี ,สภ.มะขาม และ สภ.โป่งน้ำร้อน สนธิกำลังร่วมพาณิชย์จังหวัด สรรพสามิต และสำนักงานพลังงานจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ ตามนโยบายและตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ศปนม.ตร.)
พ.ต.อ.ธราเทพ ยอมรับว่าขณะนี้เริ่มพบปัญหาน้ำมันบางประเภทขาดแคลน โดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์ 95 เนื่องจากมีการปรับลดโควตาเพื่อส่งเสริมการใช้ E20 แต่ภาพรวมยังไม่กระทบรุนแรง
ทั้งนี้ภายหลังการตรวจสอบโรงกลั่นและสถานีบริการน้ำมัน เจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มด่านความมั่นคงตามเส้นทางมุ่ง สู่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ป้องกันการลักลอบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกประเทศ โดยเน้นตรวจสอบรถบรรทุกและยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียด สร้างความมั่นใจว่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงจะเพียงพอต่อการใช้งานภายในประเทศ รวมถึงไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสจากสถานการณ์ขาดแคลน
ขณะที่ นายชลธี ภิบาลชนม์ ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกรุ่งเรืองบริการมะขาม ระบุว่า ปัจจุบันได้รับการจัดสรรน้ำมันลดลงจากเดิมเฉลี่ยวันละ 18,000 ลิตร เหลือประมาณ 10,000 ลิตร หรือบางวันเพียง 6,000 ลิตร ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะภาคการขนส่งสินค้าเกษตร จำเป็นต้องจำกัดปริมาณการจำหน่ายให้ลูกค้า พร้อมยืนยันว่าไม่มีการกักตุน เนื่องจากมีการตรวจสอบปริมาณรับ-จ่ายอย่างชัดเจน