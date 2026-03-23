งามไส้! เพลิงไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังสีคิ้วโคราช ปาฏิหาริย์โผล่ผงะพบเซ็กซ์ทอย สื่อลามกเพียบ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เพลิงไหม้กุฏิวัดเจ้าอาวาสดัง อ.สีคิ้ว โคราช เจ้าหน้าที่ระดมดับไฟหลังเพลิงสงบเข้าตรวจสอบ ปาฏิหาริย์โผล่ ผงะพบสิ่งแปลกปลอม เป็นเซ็กซ์ทอย สื่อลามก อยู่ในซากไฟไหม้เพียบ
วันนี้ ( 23 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในวัดแห่งหนึ่ง ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยจุดเกิดเหตุเป็นกุฏิเจ้าอาวาสของวัด แต่ขณะเกิดเหตุ เจ้าอาวาสไม่อยู่ภายในกุฏิ เนื่องจากออกไปรับกิจนิมนต์นอกสถานที่ กระทั่งพระลูกวัดพบเห็นเหตุการณ์และได้โทร.แจ้งเจ้าหน้าที่
พร้อมช่วยกันนำสายยางฉีดน้ำสกัดเพลิงในเบื้องต้น แต่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองสีคิ้วเข้าระงับเหตุ ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น คาดว่า สาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากปลั๊กไฟภายในห้องชำรุด ทำให้สายไฟเกิดความร้อนและละลาย ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนไฟลุกไหม้ดังกล่าว แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
หลังจากเพลิงสงบ ตรวจสอบทรัพย์สินภายในกุฏิ พบว่า ถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายหลายอย่าง และยังพบสิ่งแปลกปลอมเป็นสื่อลามกอนาจาร ทั้งหนังสือโป๊ และเซ็กซ์ทอย อวัยวะเพศหญิงปลอมอยู่ในซากไฟไหม้ด้วย ซึ่งจะได้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนต่อไป