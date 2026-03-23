ผบช.ตำรวจภาค5นำแถลงจับ5คดีสำคัญกวาดล้างยาเสพติดยึดของกลางยาบ้า21ล้านเม็ด-ไอซ์320กิโล เร่งขยายผลทลายเครือข่าย

เชียงใหม่-ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่รวม 5 คดี ในพื้นที่ภาคเหนือ จับกุมผู้ต้องหา 10 คน พร้อมยึดยาบ้า 21 ล้านเม็ด และไอซ์ 320 กิโลกรัม เร่งขยายผลทลายวงจรค้ายาเสพติดข้ามชาติ
วันนี้(23 มี.ค.69) พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ตำรวจ ปปส. แถลงผลการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญ 5 คดีใหญ่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ เริ่มที่คดีแรกในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่สกัดจับรถจักรยานยนต์ 3 คัน พร้อมผู้ต้องหา 5 คน ซึ่งรับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นรถนำทางสำรวจเส้นทาง ก่อนพบรถยนต์ต้องสงสัยฝ่าด่านหลบหนีไปและจอดทิ้งไว้ริมทาง โดยคนขับชื่อ “นายวง” สามารถหลบหนีได้ จากการตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนภายในรถจำนวนมากถึง 7 ล้านเม็ด ผู้ต้องหาทั้งหมเรับสารภาพว่าลำเลียงมาจากริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อเตรียมส่งต่อไปยังจังหวัดพะเยา
ขณะที่คดีที่2 ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบกระสอบฟางลักษณะต้องสงสัยวางทิ้งไว้ในป่าริมถนนใกล้กับกำแพงบริษัทเอกชน เมื่อเข้าตรวจสอบพบยาบ้าจำนวน 3 ล้าน 5 แสนเม็ด ถูกนำมาวางพักไว้เพื่อรอการเคลื่อนย้ายแต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดในที่เกิดเหตุ ส่วนคดีที่3 ในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ป้ายทะเบียนรถจนพบความผิดปกติของขบวนรถ 3 คันที่ขับตามกันมาจากจังหวัดเชียงราย จึงกระจายกำลังปิดล้อมและตรวจพบไอซ์น้ำหนัก 320 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ที่จอดพักอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ต่อมาคดีที่4เกิดขึ้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ถือเป็นไหวพริบของคนขับรถบรรทุกรับจ้างที่ถูกว่าจ้างให้ไปขนตะกร้าเปล่าจากโกดังเก็บสินค้า แต่กลับพบว่าตะกร้ามีน้ำหนักผิดปกติจึงแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในรวม 8 ล้าน เม็ด โดยลำเลียงตะกร้าดังกล่าวมาจากจังหวัดพะเยา เพื่อนำมาพักไว้ในโกดังที่จังหวัดแพร่ ก่อนจะจ้างรถบรรทุกขนส่งต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และคดีสุดท้ายที่ด่านตรวจแม่พริก จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สกัดจับรถกระบะ 2 คันที่พยายามขับหลบหนีไปทางเส้นทางรอง แต่ถูกวางสิ่งกีดขวางสกัดไว้ได้พร้อมผู้ต้องหา 2 คน และยาบ้าของกลางอีก 2 ล้าน 5 แสนเม็ด ที่ซุกซ่อนมาในตัวรถ
ทั้งนี้ จากสถิติการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68 ถึง 22 มี.ค.69 สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 14,200 คดี และตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า 268 ล้านเม็ด ไอซ์ 5,750 กิโลกรัม เฮโรอีน 72 กิโลกรัม เคตามีน 567 กิโลกรัม และฝิ่น 187 กิโลกรัม ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมมูลค่าประมาณ 535,000,000 บาท สะท้อนถึงความเข้มข้นของมาตรการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศอย่างต่อเนื่อง