พิษน้ำมันขาดแคลน ขนส่งกุ้งก้ามกรามกระทบหนัก หวั่นลามถึงสงกรานต์ยอดขายทรุดฮวบ

กาฬสินธุ์-น้ำมันขาดแคลน ลามกระทบผู้ประกอบการขนส่งกุ้งก้ามกรามจ.กาฬสินธุ์ นำกุ้งสดจากบ่อส่งลูกค้าทั่วอีสาน เผยต้องปรับตัวลดเที่ยวขนส่ง กระทบถึงยอดขายลด ร้องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข หวั่นกระทบต่อตลาดกุ้งก้ามกรามในเทศกาลสงกรานต์นี้
จากปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลน ส่งผลกระทบขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งและค้าขายกุ้งก้ามกรามใน จ.กาฬสินธุ์ เดิมจะคึกคักอย่างมากในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยจะมีออร์เดอร์จากศูนย์อาหาร สวนอาหาร และจุดพักขายจำนวนมาก เที่ยวละ 70-200 กก. นำไปปรุงเมนูอาหาร หรือเป็นของฝาก ให้กับนักเดินทาง นักท่องเที่ยว แต่พบว่าบรรยากาศจำหน่ายกุ้งหลายวันที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงา สร้างความกังวลให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง รวมถึงพ่อค้าคนกลางขายส่งกุ้งอย่างมาก
นายณัฐวุฒิ วิริยสถิตย์กุล อายุ 42 ปี ตัวแทนจำหน่ายอาหาร ลูกกุ้งและพ่อค้าคนกลางรับซื้อกุ้งก้ามกราม บ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าจากปัญหาน้ำมันขาดแคลนดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกุ้งก้ามกรามมากขึ้น เนื่องจากสถานีบริการน้ำมัน ไม่มีน้ำมันเพียงพอจะเติมให้ผู้ใช้รถ รวมทั้งกลุ่มรถส่งกุ้งก้ามกรามด้วย จึงต้องปรับตัวลดความเสียหายหรือเสียเวลา มีทั้งลดรอบส่งกุ้ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน และหมั่นเช็คน้ำมันกับสถานีบริการน้ำมันเป็นระยะ ไม่ให้ประสบปัญหาน้ำมันหมดระหว่างทาง หรือนำกุ้งไปส่งลูกค้าต่างจังหวัดแล้วเดินทางกลับมาไม่ได้
ในส่วนของออร์เดอร์จากลูกค้าใกล้ไกล ก็ขอให้เพิ่มยอดเข้ามา เพื่อลดรอบส่งกุ้ง เช่นร้านอาหารที่เคยรับกุ้งครั้งละ 50 กก.ก็ปรับเป็นเที่ยวละ 100 กก.หรือมากกว่านั้น เพื่อประหยัดน้ำมัน และมั่นใจว่าเดินทางไปกลับได้ ทุกคนในวงการเลี้ยงกุ้ง ต่างรู้สึกกังวลว่าหากสถานการณ์น้ำมันยังขาดแคลนอย่างนี้ ต่อเนื่องไปถึงช่วงสงกรานต์ จะกระทบต่อบรรยากาศค้าขายกุ้งอย่างมาก เพราะประชาชนคงงดเดินทาง กุ้งก้ามกรามที่ปกติจะขายดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะตกต่ำทันที หากจับกุ้งก้ามกรามขายไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได้หายไปมหาศาล
ด้านนายอาทิตย์ ภูบุญเติม อายุ 54 ปี เกษตรกรและพ่อค้าขายส่งกุ้งก้ามกราม กล่าวว่าปัญหาน้ำมันขาดแคลนส่งผลกระทบต่อตนและเพื่อนอาชีพเดียวกันมาก เพราะต้องนำกุ้งก้ามกรามไปส่งลูกค้าต่างจังหวัด ซึ่งระยะทางไกล เติมน้ำมันอย่างน้อยวันละ 1,000 บาท อย่างวันนี้จะนำกุ้งไปที่ส่งลูกค้าที่ จ.สกลนคร แต่ได้เติมน้ำมันแค่ 300 บาทเท่านั้น เพราะปั๊มน้ำมันบอกว่าน้ำมันหมด ซึ่งคงจะไปเสี่ยงดวงข้างหน้าที่ปั๊มน้ำมันอื่น ว่าจะพอมีน้ำมันให้เติมไปส่งกุ้งถึงที่ และมีน้ำมันกลับมาถึงบ้านหรือไม่
ที่ผ่านมาตนและพ่อค้าคนกลาง นำกุ้งสดไปส่งลูกค้าทั่วอีสานสัปดาห์ละหลายเที่ยว เมื่อสถานการณ์น้ำมันไม่พอใช้อย่างนี้ ก็ได้รับความเดือดร้อน บรรยากาศจับกุ้งขายเงียบเหงา ผิดปกติ ไม่กล้ารับออร์เดอร์ระยะทางไกล เพราะไม่มั่นใจว่ารถจะหมดน้ำมัน ปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบต่อผู้เลี้ยงและขายกุ้งก้ามกราม ที่หวังจะมีรายได้ช่วงสงกรานต์ที่จะถึง อยากฝากถึงรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว เพื่อจะได้ประกอบอาชีพ ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวอย่างราบรื่นเหมือนเดิม