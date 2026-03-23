(คลิป)“โตโน่”พอใจผลงานคุมขอนแก่นเอฟซีแม้แห้วเลื่อนชั้น เล็งบินญี่ปุ่นศึกษาการบริหารสโมสรฟุตบอล

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“โตโน่ – ภาคิน”พอใจกับผลงานที่เข้ามาคุมทีมสโมสร ขอนแก่นเอฟซี ทีมจังหวัดบ้านเกิด แต่เสียดายที่พาทีมเข้ารอบแชมป์เปี้ยนลีกไม่สำเร็จ มีแผนเดินทางไปเรียนรู้หาประสบการณ์กับสโมสรฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่น ขณะที่แฟนบอลเสียดาย อยากให้คุมทีมต่อในฤดูกาลหน้า เพราะทำผลงานได้ดี แฟนบอลเข้าสนามมากขึ้น
ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก่อนการแข่งขัน ฟุตบอล 𝗕𝗬𝗗 𝗗𝗢𝗟𝗣𝗛𝗜𝗡 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗜𝗜𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟲 ระหว่างสโมสรขอนแก่นเอฟซี เปิดบ้านพบสโมสรอุดร ยูไนเต็ด กองเชียร์กลุ่ม DINO POWER,THE T-REX,แสงจันทร์นวล,ลิซึ่ม,ULTRA T-REX ได้ถือป้าย “ไม่อนุมัติให้ลาออกจากประธานสโมสร” ให้กับ “โตโน่” ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ประธานสโมสรขอนแก่นเอฟซี หลังได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ ทำให้แฟนบอลขอนแก่นเอฟซี พากันมาให้กำลังใจโตโน่ และอยากให้เปลี่ยนใจ เป็นประธานสโมสรขอนแก่นเอฟซีต่อไปอีกฤดูกาลหนึ่ง
นางสาวธนารัตน์ สูงแข็ง และแฟนบอลโมสรขอนแก่นเอฟซี ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ตลอดเวลา 7 เดือน ที่โตโน่เข้ามาเป็นประธานสโมสรขอนแก่นเอฟซี มีผลงานที่ดีขึ้นต่อเนื่องมีแฟนบอล เข้ามาเชียร์มากกว่าเดิม แม้ว่าจะพลาดไม่ได้เข้าไปสู่รอบแชมป์เปี้ยนลีก แต่ผลงานที่ผ่านมาถือว่าดีมาก ซึ่งหลังจากที่โตโน่ออกมาประกาศลาออกจากตำแหน่ง แฟนบอลทุกคนไม่อยากให้ลาออก อยากให้ทำทีมต่อในฤดูกาลหน้า ไม่อยากให้ไปจากสโมสร
“ที่ผ่านมาแฟนบอลเข้ามาเชียร์มากขึ้นกว่าเดิม นักตะมีความมุ่งมั่นในการลงแข่งขันทุกเกมส์ ตนเองกับเพื่อนๆตามไปเชียร์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ขอบคุณโตโน่ที่เข้ามา ทำให้สโมสรมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปได้อยากให้กลับมาทำทีมขอนแก่นเอฟซีอีก”
ด้าน “โตโน่” ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ได้เข้ามาทำงานที่สโมสรขอนแก่นเอฟซี ทีมบ้านเกิดรู้สึกได้เลยว่า มีความสว่างไสว และทีมจะโตต่อไปขึ้นได้อีก ตอนนี้บรรยากาศการเข้ามาเชียร์ทีมฟุตบอลคึกคักกว่าเดิม แต่ละกลุ่มก็มีการเชียร์เป็นของตัวเอง มีแฟนบอลใหม่ๆเข้ามาเชียร์ในแต่ละเกมส์ รวมทั้งโซเชียลของสโมสร ของกลุ่มกองเชียร์สโมสรขอนแก่นเอฟซี ก็คึกคักกว่าเดิม ทำให้ตนรู้สึกชื่นใจ เพราะนักเตะ โค้ช ได้ทำหน้าที่เต็มที่ ทำให้เกมส์ฟุตบอลสนุกขึ้น
ซึ่งเป้าหมาย ต้องการพาทีม เลื่อนชั้นขึ้นเล่นไทยลีก 2 ให้ได้แต่สุดท้ายจบที่อันดับ 3 ของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สามารถทำตามคำพูดที่เคยบอกไว้ที่จะพาทีมเลื่อนชั้น จึงได้ตัดสินใจลาออก จากตำแหน่งประธานสโมรขอนแก่นเอฟซี เพื่อเป็นการรักษาคำพูด และชื่นใจกับแฟนบอลและทีมฟุตบอล กว่าที่จะมาเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่จะต้องปรับปรุงทีม ให้เล่นได้เข้าระบบ ก็ใช้เวลาเกือบเลกแรกของฤดูกาล รวมทั้งการเรียนรู้ของสโมสรต่างๆ จริงๆแล้วอยากให้แฟนบอลมองภาพรวมฟุตบอลไทยว่า ทำไมแฟนบอลบางสโมสร มีจำนวนน้อย เพราะเกิดการเน้นแต่ผลการแข่งขันเพียงอย่างเดียว
“ถ้าคนทำฟุตบอลไม่ศรัทธาในการทำฟุตบอล ถ้าคนทำฟุตบอลหมดไฟในการทำ เราจะเอาไฟที่ไหนไปเติมให้นักเตะ แล้วเราจะเอาไฟที่ไหนไปเติมให้กับแฟนบอล แล้วเราจะปลุกสนาม แล้วเราจะปลุกบ้านของเราปลุกจังหวัดของเราได้อย่างไร ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมไม่รับงาน ทำไม่ต้องอยู่ ไม่เชื่อหรอกว่าอะไรจะทำได้ง่ายๆ โดยการใช้เงินอย่างเดียว”โตโน่ ภาคินกล่าวและว่า
เงินไม่สามารถซื้อศรัทธาได้ มันต้องมาจากความทุ่มเท ร้องไห้ด้วยกัน ชนะด้วยกัน เสียใจด้วยกัน โดนด่าด้วยกัน ปกป้องกัน เถียงกัน ทุกอย่างนี้เพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งตนมองว่าฤดูกาลนี้เราทำกันอยู่แล้ว และเชื่อว่าเราทำได้ดีอยู่แล้ว ไม่งั้นจะไม่เป็นแบบนี้
โตโน่ บอกอีกว่า ตอนนี้มีแผนที่จะไปศึกษาดูงานที่ สโมสร จูบิโล อิวาตะประเทศญี่ปุ่น และสโมสร ครูไซโร่ประเทศบราซิล เพราะเป็นทีมพันธมิตรที่ดีตั้งแต่ช่วงที่คุมทีมสโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซี ขอไปหาประสบการณ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม แล้วค่อยกลับมาว่ากันอีกที ที่ผ่านมาตนเองรู้สึกอบอุ่นมากที่ได้การตอบรับของแฟนบอล ตั้งแต่การเริ่มมาเชียร์ถึงสนามซ้อม จนวันนี้สนามซ้อมพัฒนาสวยขึ้น และอยากฝากถึงแฟนบอล แม้กระทั่งนักฟุตบอล นักเตะทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ต่างทุ่มเทให้กับสโมสรเป็นมืออาชีพ แต่การจะเล่นดีก็ขึ้นอยู่กับเกมส์และความสามสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน เพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุด
ในส่วนของงานแสดงนั้นมีภาพยนตร์เตรียมเปิดกล้อง แต่ทางผู้กำกับภาพยนตร์รอตนว่างจากการคุมทีมฟุตบอล ซึ่งตอนนี้บอลไทยลีก 3 จบฤดูกาลก็จะไปถ่ายภาพยนต์ให้เสร็จ จากนั้นก็จะได้ไปศึกษาการทำสโมสรต่างประเทศ เพราะจะต้องดูว่าการทำทีมสโมสร ที่เริ่มตั้งแต่เยาวชนอคาเดมี ทีมชุดใหญ่ ระบบจัดการแข่งขัน และการบริหารทีม และเมื่อศึกษาแล้ว ก็จะได้ประโยชน์กับตัวเราเองสามารถนำกลับมาพัฒนา วงการฟุตบอลไทยได้.