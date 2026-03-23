ชาวสวนบ้านแฮด ห่วงดีเซลไม่มีเติม กระทบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปตลาดส่งออก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวสวนมะม่วงบ้านแฮด จ.ขอนแก่น วิตกสงครามตะวันออกกลาง กระทบส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เหตุปั๊มน้ำมันดีเซลขาดแคลน กระบะขนมะม่วงอาจหยุดวิ่ง ชี้ผลผลิตมะม่วงกว่า 1 ล้านลูก ที่รอเก็บผลผลิตช่วงเมษายน-พฤษภาคม อาจได้รับผลกระทบหนัก
วันนี้ (21 มี.ค.) ที่โรงคัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแฮด เพื่อการส่งออก และการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก ที่บ้านหนองเต่า ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น นายสุธีย์ ทินราช อายุ 62 ปี เป็นประธานกลุ่ม กำลังช่วยสมาชิกคัดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส่งให้ลูกค้าที่สั่งซื้อของลูกค้าเข้ามาหลังจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ของสมาชิกได้ออกผลผลิตเริ่มเก็บส่งขายได้
นายสุธีย์ ทินราช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแฮด เพื่อการส่งออก กล่าวว่ากลุ่มวิสาหกิจฯมีสมาชิก 40 ครอบครัวที่ปลูกมะม่วงส่งขาย ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บผลผลิตขาย โดยกลุ่มมีบริษัทฯที่ส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส่งออกไปขายต่างประเทศ มีรถขนส่งมารับที่โรงคัด 5 บริษัท ทุกบริษัทได้ทำสัญญา และระบุวันเวลามารับมะม่วงเรียบร้อยแล้ว เดือนมีนาคมจะเก็บผลผลิตอาทิตย์ละ 1 ครั้ง แต่ในเดือนเมษายน จะมีผลผลิตออกจำนวนมากจะคัด 2 วันครั้ง รถขนส่งจะมารับมะม่วงตามวันเวลาที่กำหนด
ขณะนี้วิตกกังวลมาก เพราะคนขอนแก่น กำลังประสบปัญหาน้ำมันดีเซลขาดแคลนหนัก ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด ปีที่ผ่านมาปกติ มีรถขนส่งมารับมะม่วงจากโรงคัด จากนั้นบรรทุกไปส่งที่บริษัทส่งออกที่อยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลผลิตมะม่วงปีนี้ ชาวสวนเริ่มเก็บตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วยังไม่มีผลกระทบอะไร
อย่างไรก็ตามแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมเริ่มมีปัญหา เพราะเกิดสงครามตะวันออกกลาง เป็นช่วงที่ชาวสวนกำลังเก็บมะม่วงแก่จัด โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเมษายนไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม มะม่วงจะแก่จัด ชาวสวนจะเก็บมะม่วงเพิ่มขึ้น เกิดความกังวลจะปิดสายการบินหรือไม่ เพราะเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เมื่อปี 2560 พอเกิดสงรามครั้งนี้จะซ้ำรอยเดิมอีกหรือไม่ แต่ก็พอโล่งใจเมื่อปรากฏว่าสายการบินไม่ปิด
“ชาวสวนกลับต้องประสบปัญหาปั๊มน้ำมันดีเซลหมด และจำกัดการเติม หากไม่มีน้ำมันเติมใส่รถกระบะขนมะม่วงจากสวนมายังโรงคัด มะม่วงก็จะเน่าที่สวน ทั้งเกิดผลกระทบไปถึงรถขนส่งไปยังบริษัทส่งออกต่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ หากถูกจำกัดการเติมดีเซลใส่รถยนต์บรรทุก และหากบริษัทส่งออกเปลี่ยนใจไม่มาคัดรับมะม่วง แม้จะทำสัญญากันแล้วก็ตาม” นายสุธีย์ กล่าว
เมื่อไม่มีรถมารับ มะม่วงที่แก่เต็มที่จะมีอายุไม่เกิน 10 วัน สมาชิกกลุ่มฯที่ห่อมะม่วงไว้ เตรียมส่งออกเดือนเมษายนจำนวน 1,000,000 ลูก และเดือนพฤษภาคมมีมะม่วงห่อไว้อีกกว่า 200,000 ลูก ปัญหารถขนส่งไม่มีน้ำมันเติม เกษตรกรจะได้รับผลกระทบหนักมาก มะม่วงจะเน่าทิ้งทั้งหมด อยากฝากถึงนายกรัฐมนตรี ช่วยแก้ปัญหาน้ำมันให้ประชาชนและเกษตรกรด้วย ให้มีน้ำมันเพียงพอ ไม่จำกัดการเติมน้ำมัน ไม่ขึ้นราคาน้ำมัน จะทำให้ประชาชนในประเทศไทยผ่านวิกฤติ และมีความสุขได้
ขณะที่นายศราวุธ จิตจะ อายุ 33 ปี ลูกจ้างและพนักงานขับรถขนส่งของบริษัทส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ไปขายยังประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น กล่าวว่าได้รับคำสั่งจากบริษัท ให้มาคัดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่โรงคัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแฮด ซึ่งทำเช่นนี้มาทุกปีต่อเนื่อง ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหา แต่ปีนี้แค่ขับรถออกจากบ้านจ.กาฬสินธุ์ มายังโรงคัดมะม่วงในอ.บ้านแฮด ก็เติมน้ำมันลำบากแล้ว อยากให้แก้ปัญหานี้ให้กับรถขนส่งด้วย