ปั๊มบางจาก ศรีราชา ติดป้าย “มีน้ำมันพอทุกคัน” รถพ่วง 18 ล้อแห่ต่อคิวแน่น สะท้อนดีมานด์ภาคขนส่งพุ่ง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สถานการณ์น้ำมันยังตึงตัวต่อเนื่อง ล่าสุดปั๊มบางจากสาขาบ้านทุ่ง ในพื้นที่ อำเภอศรีราชา ติดป้ายยืนยัน “มีน้ำมันเพียงพอทุกคันทุกเวลา” สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ ส่งผลให้รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อแห่เข้าคิวเติมน้ำมันจำนวนมาก
เวลา 10.30 น. วันนี้ ( 23 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน บางจาก สาขาบ้านทุ่ง ตำบลทุ่งสุขขลา พบรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าคิวเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถที่วิ่งมาจากท่าเรือแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
จุดที่ได้รับความสนใจคือป้ายประกาศขนาดใหญ่บริเวณหน้าสถานี ระบุข้อความว่า “สถานีน้ำมันปั๊มบางจาก มีน้ำมันเพียงพอทุกคันทุกเวลา” ซึ่งสวนทางกับสถานการณ์ในหลายพื้นที่ที่เริ่มประสบปัญหาน้ำมันขาดแคลน
จากการสังเกต พบว่าภายในปั๊มมีการจัดสรรพื้นที่ลานจอดรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถจอดพักระหว่างรอเติมน้ำมันได้อย่างเป็นระเบียบ ลดความแออัดบริเวณหัวจ่าย และช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างคล่องตัว
นายพิโรธ เจนจบ อายุ 63 ปี คนขับรถพ่วง 18 ล้อ เปิดเผยว่า ตนและเพื่อนร่วมอาชีพเลือกใช้บริการปั๊มแห่งนี้เป็นประจำ เนื่องจากเป็นจุดแรกหลังออกจากแหล่งรับสินค้า อีกทั้งยังมั่นใจว่ามีน้ำมันดีเซลให้บริการต่อเนื่อง แม้ต้องรอคิวบ้าง แต่ยังดีกว่าการเสี่ยงไปปั๊มอื่นที่อาจไม่มีน้ำมันจำหน่าย
ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้น้ำมันดีเซลในภาคขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักอย่างแหลมฉบัง ขณะที่ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเริ่มปรับตัวบริหารจัดการพื้นที่และปริมาณการจำหน่าย เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตนี้