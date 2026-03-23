นอภ.แม่สอด เร่งขยายผลยึดรถขนดีเซล 2 หมื่นลิตร-ทลายโกดังริมเมย โยงลอบส่งน้ำมันข้ามแดนเข้าพม่า

ตาก - นายอำเภอแม่สอดสั่งเร่งขยายผลคดียึดรถขนดีเซล 20,000 ลิตรจ่อชายแดน-ทลายโกดังริมแม่น้ำเมยโยงลอบส่งน้ำมันข้ามชายแดนไปฝั่งเมียวดี เมียนมา ขณะที่ชาวบ้านยังต่อแถวรอเติมน้ำมันล้นทุกปั๊ม
ความคืบหน้ากรณีนายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ราชมนู ด่านศุลกากรแม่สอด ตำรวจ สภ.แม่สอด ตำรวจ ปนม.ภาค 6 ชุดเคลื่อนที่เร็ว กองร้อย อส.อ.แม่สอดที่ 3 และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปิดล้อมพื้นที่บ้านท่าอาจ หมู่ที่ 3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อ 22 มี.ค.69 ที่ผ่านมา หลังชาวบ้านแจ้งข่าวว่าพบรถขนส่งน้ำมันต้องสงสัยขับเข้าไปในพื้นที่ชายแดนผิดปกติ
กระทั่งสกัดจับและตรวจยึดรถ 10 ล้อบรรทุกน้ำมันดีเซลจำนวน 20,000 ลิตรและควบคุมตัวนายอานนท์ พนักงานขับรถคันดังกล่าวที่รับว่ามาส่งน้ำมันตามระบบนำทางของรถเท่านั้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวนายพิสิฐ จันทร์พุฒ อายุ 34 ปี ชาว จ.ตาก ซึ่งรับเป็นผู้ดูแลสถานที่ และนายเนี๊ยะ หน่าย อู อายุ 56 ปี ผู้ช่วยดูแลสถานที่ชาวเมียนมา
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงขยายผลให้ผู้ดูแลสถานที่นำตรวจอาคารโกดังขนาดใหญ่ที่สร้างติดริมแม่น้ำเมย ติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา พบถังเก็บน้ำมันขนาด 4,500 ลิตรจำนวน 2 ถังซึ่งภายในถังมีน้ำมันอยู่จำนวน 300 ลิตรและยังตรวจพบถังขนาด 200 ลิตรจำนวนรวม 101 ถัง พร้อมแกลอนน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 30 ลิตรอีกจำนวน 85 ถัง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงอายัดรถน้ำมันและของกลางทั้งหมดพร้อมนำตัวผู้ดูแลอาคารทั้งสองคนไปดำเนินคดีในข้อกล่าวหา “ร่วมกันพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามมาตรา 242 ประกอบมาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560”
วันนี้(23 มี.ค.69) นายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก กล่าวว่าล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวสองผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ดูแลท่าข้ามธรรมชาติที่ถูกตรวจพบกักตุนน้ำมันไปดำเนินคดีและอยู่ระหว่างการขยายผลหากลุ่มขบวนการเพิ่มเติม
ส่วนการป้องกันและปราบปราบการลักลอบขนส่งน้ำมันแบบผิดกฎหมาย ขณะนี้ตนได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดร่วมกันตั้งจุดตรวจรถน้ำมันเพื่อตรวจสอบปริมานน้ำมันและเอกสารคุมน้ำมันจากต้นทาง-ปลายทางว่าไปส่งที่จุดไหนอย่างเข้มงวด ตามนโยบายเร่งด่วนจากนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่สั่งการให้ทุกจุดตรวจทุกหมู่บ้านเร่งสกัดกั้นการลักลอบขนส่งน้ำมันไปประเทศเพื่อนบ้านแบบผิดกฎหมาย ซึ่งเดือนที่ผ่านมาทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดสามารถสกัดตรวจยึดกลุ่มขบวนการขนส่งและกักตุนน้ำมันได้ถึง 2 กลุ่มและยังมีการขยายผลเชิงลึกในทุกมิติ
ขณะที่บรรยากาศตามปั๊มน้ำมันทุกแห่งในพื้นที่อำเภอแม่สอด ยังคงมีผู้คนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดต่อแถวเข้าคิวหน้าปั๊มยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจจราจร สภ.แม่สอด ร่วมกันไปอำนวยความสะดวกบนถนน และหลังปั๊มเปิดให้เติมน้ำมันผ่านไปไม่ถึง 3 ชั่วโมง ก็พบว่าน้ำมันหมดเกือบทุกแห่ง พนักงานต้องติดป้ายว่า “น้ำมันหมดอยู่ระหว่างการขนส่ง” ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านที่ต่อแถวอยู่ช่วงท้ายแถวหลายคนต้องผิดหวังเนื่องจากต้องรอคิวต่อไปนานอีกหลายชั่วโมงกว่ารถน้ำมันล็อตใหม่จะมาถึง