หนุ่มวัย 18 ขนไอซ์มูลค่า 30 ล้านซิ่งฝ่าด่าน ตำรวจอุดรฯ ไล่กวด ทิ้งรถทิ้งเพื่อนร่วมแก๊งหนีลอยนวล

อุดรธานี- ผู้ว่าอุดรฯ นำทีมแถลงรวบหนุ่มวัย 18 ปีคารถเก๋ง ขณะขนไอซ์ 202 กิโลกรัม มูลค่าทะลุ 30 ล้าน ซิ่งฝ่าด่านหนีกลางดึก ก่อนคนขับทิ้งรถทิ้งเพื่อนร่วมแก๊งที่นั่งมาด้วยเผ่นเข้าซอยมืด แต่รู้ตัวแล้วเตรียมขอหมายจับ เผยหากยาไอซ์ลอตนี้เข้าสู่ตลาดมูลค่าจะเพิ่มสูงถึง 600 ล้านบาท
วันนี้( 23 มี.ค.) ที่ สภ.เมืองอุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผบก.ภ.จว.อุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนักรวม 202 กิโลกรัม รถยนต์มาสด้า 2 สีเทา 1 คัน และผู้ต้องหาวัย 18 ปี 1 ราย คือ นายประชา หรือ “บุ๊ค”
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่บนถนนศุภกิจจรรยา ถึงบริเวณแยกศาลเทพารักษ์ พบรถเก๋งต้องสงสัยขับมาด้วยความเร็วสูงผิดปกติ จึงส่งสัญญาณเรียกตรวจ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีอย่างไม่คิดชีวิต เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด
กระทั่งถึงบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี รถคันดังกล่าวเบรกกะทันหัน ก่อนคนขับจะเปิดประตูวิ่งหนีหายเข้าซอยมืด ทิ้งรถไว้พร้อมผู้โดยสารที่นั่งมาด้วย อยู่ในอาการตื่นตระหนก
ตรวจค้นภายในรถพบกระเป๋าผ้า 6 ใบ ล็อกด้วยแม่กุญแจแน่นหนา ภายในบรรจุยาไอซ์จำนวนมาก น้ำหนักรวม 202 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ระบุว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการทำงานเชิงรุกของทุกภาคส่วน ตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
ขณะที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) เพื่อการค้า” และข้อหาเสพยาเสพติด เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ รับทำเป็นขบวนการเครือข่ายใหญ่ ขณะนี้ตำรวจทราบตัวคนขับที่หลบหนีแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานออกหมายจับ พร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างทั้งเครือข่าย ทั้งนี้ หากยาไอซ์ลอตดังกล่าวถูกกระจายสู่ตลาด จะสามารถแบ่งขายสร้างมูลค่าสูงกว่า 600 ล้านบาท