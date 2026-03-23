อุบัติเหตุหมู่สลด! ชาวลาวเหมารถไปส่งช่องเม็ก ชนท้ายรถเทรลเลอร์ทหารพังยับ ดับ 2 รวมเด็ก 5 ขวบ สาหัสอีก 2

สุรินทร์- อุบัติเหตุหมู่สลด ชาวสปป.ลาวเหมารถไปส่งช่องเม็ก อุบลฯ ชนท้ายรถเทรลเลอร์ทหารพังยับ ชาวลาวเสียชีวิต 2 ราย รวมเด็กชาย 5 ขวบ สาหัสอีก 2 ราย เกิดเหตุ บนถนน 24 อ.สังขะ สุรินทร์
วันนี้ ( 23 มี.ค.69) เวลา 02.20 พ.ต.ท.วิสันต์ ชาญศรี ร้อยเวรสอบสวน สภ.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนท้ายรถเทลเลอร์ (รถโรเบต) หน่วยทหาร (สงวนป้ายทะเบียนและต้นสังกัด) มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ติดภายในหลายราย บริเวณเยื้องกับโรงเรียนบ้านตาคง ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ บนถนนหมายเลข 24โชคชัย-เดชอุดม จึงรีบประสาน หน่วยกู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อตาดานสังขะ พร้อมอุปกรณ์ตัด-ถ่างออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกับ พญ.ชุติกาญจน์ หลายประเสริฐ แพทย์เวรขันสูตร รพ.สังขะ
ในที่เกิดเหตุ พบรถยนต์กระบะ NISSAN FRONTIER ติดหลังคาแครี่บอยสีดำ หมายเลขทะเบียน บล 8449 ลพบุรี ชนท้ายรถเทเลอร์ โรเบต ทหารจอดเสียอยู่ข้างทาง หลังจากกลับจากปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่างเดินทางกลับฐานที่จังหวัดศรีสะเกษ
เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ชายสาหัส 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อ คือ นายสมชาย ปิ่นรัมย์ อายุ 54 ปี ผู้ขับขี่ บาดเจ็บสาหัสติดภายใน อยู่บ้านเลขที่ 129 ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์,นายแฟ้ม ชัยราช อายุ 18 ปี ผู้โดยสารนั่งแค็บ บาดเจ็บสาหัสติดภายใน ชาวแขวงจำปาสัก ประเทศ สปป.ลาว, นายบุญ อุทัย อายุ 40 ปี ผู้โดยสารนั่งเบาะหน้าด้านซ้ายเสียชีวิต ติดภายใน เป็นชาวลาวแขวงจำปาสัก ประเทศ สปป.ลาว เช่นกัน และ เด็กชายหอย ชัยราช อายุ 5 ขวบ นั่งตักเบาะหน้าด้านซ้ายเสียชีวิต ติดภายใน เป็นลูกของชาว สปป.ลาว
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อตาดานสังขะ หน่วยกู้ภัยซาเซี๊ยะกงเร่งช่วยเหลือตัดถ่างช่วยชีวิต กู้ชีพ อบต.ตาคง ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลสังขะ เร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสังขะอย่างเร่งด่วน
เบื้องต้นทราบว่า รถยนต์กระบะคันดังกล่าว ถูกว่าจ้างเหมามาจากพื้นที่ภาคกลาง ให้ไปส่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่ช่องเม็ก อุบลราชธานี เพื่อเดินทางกลับประเทศ สปป.ลาว ก่อนจะมีประสบอุบัติเหตุดังกล่าว