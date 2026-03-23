(คลิป)คนแน่นริมโขงหนองคาย ชมโขนพระราชทานหนุมานชาญกำแหง

หนองคาย- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการแสดงโขนพระราชทาน รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง นักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ทำชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวเนืองแน่นริมฝั่งโขง
ร่วมสืบสานนาฎศิลป์ชั้นสูงของชาติ
ค่ำคืนวันที่ 22 มี.ค.69 ที่ลานวัฒนธรรมพญานาคคู่หน้าวัดลำดวน ริมแม่น้ำโขง อำเภอเมืองหนองคาย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการแสดงโขนพระราชทาน รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง โดยมี คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นายพินิจ จารุสมบัติ รองประธานสมาพันธ์ขงจื้อนานาชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์, นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ ส.ส.หนองคาย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ, นายยุทธนา ศรีตะบุตร ส.ส.หนองคาย เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ, นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก นายก อบจ.หนองคาย, นายอรรถพร ภักดีสุจริต นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงโขนพระราชทานไปพร้อมกับประชาชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวที่มารอชมการแสดงพิเศษในครั้งนี้อย่างเนืองแน่น
ประกอบกับการแสดงโขนพระราชทาน จัดขึ้น 2 วัน วันที่ 21 และ 22 มี.ค.69 แต่เนื่องจากการแสดงวันแรก คือวันที่ 21 มี.ค.69 ระหว่างการแสดงมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ลมกระโชกแรง จนไม่สามารถแสดงต่อได้ ต้องยุติการแสดงไปกลางคัน ทำให้ในรอบสุดท้ายในคืนนี้ประชาชนชาวหนองคายต่างเดินทางมารอชมการแสดงโขนในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง นำการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “หนุมานชาญกำแหง” มาจัดแสดง ณ จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่ 8 ของการแสดงทั่วประเทศไทย เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงและสืบสานนาฎศิลป์ชั้นสูงของชาติ
ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ข้าราชการทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความรักและภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายด้วย