อึ้ง!วิกฤตน้ำมันขาดแคลน-ราคาพุ่ง กระทบเป็นลูกโซ่ เดือนเดียวน้ำดื่มปรับขึ้นแล้ว 4 รอบ

อุทัยธานี - เดือดร้อนทั้งแผ่นดินแล้ว..วิกฤตพลังงาน-น้ำมันตึงตัว/ราคาพุ่ง-วัตถุดิบพลาสติกขาดแคลน กระทบยันน้ำดื่มบรรจุขวด เดือนเดียวปรับราคา 4 รอบ เบ็ดเสร็จขึ้นแพคละ 20 บาท ผู้ค้ารายย่อยโอดลูกค้าหาย-เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อชัด วอนรัฐเร่งแก้ปัญหาด่วน
วิกฤตหลังงาน-น้ำมันตึงตัว/ขาดแคลน แถมราคาพุ่ง ยังคงส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดน้ำดื่มบรรจุขวดในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี ปรับราคาขึ้นรวมถึงแพคละ 20 บาท ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน หลังผู้ประกอบการต้องเผชิญต้นทุนขวดพลาสติกและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน
นางสาวธิปไตย จันทิสา อายุ 43 ปี เจ้าของร้านจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด ย่านถนนรักการดี ก่อนถึงแยกวัดสังกัสรัตนคีรีประมาณ 500 เมตร ซึ่งเพิ่งเปิดกิจการได้ไม่ถึง 1 เดือน เปิดเผยว่า ราคาน้ำดื่มบรรจุขวดจากโรงงานปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยผู้ผลิตให้เหตุผลว่าต้นทุนบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน ทำให้ร้านค้าปลีกจำเป็นต้องปรับราคาขายตามไปด้วย
ล่าสุดภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือน ร้านต้องปรับราคามาแล้วถึง 4 ครั้ง ทำให้ราคาน้ำดื่มเพิ่มขึ้นรวมถึงแพคละ 20 บาท ส่งผลให้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด แม้บางส่วนยังคงเข้าใจสถานการณ์และอุดหนุนต่อเนื่อง แต่ก็มีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่สอบถามราคาแล้วตัดสินใจไม่ซื้อ เนื่องจากมองว่าราคาเพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินไป
จากเดิมที่ลูกค้านิยมซื้อน้ำดื่มไปกักตุนไว้ใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันกลับลดปริมาณการซื้อ และบางส่วนหันไปเปรียบเทียบราคาหรือเลือกซื้อจากร้านอื่นที่ถูกกว่า ทำให้ยอดขายของร้านลดลงชัดเจน ขณะที่การสำรวจร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียงพบว่ามีการปรับราคาขึ้นในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตต้นทุนพลังงานในครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง
นางสาวธิปไตย กล่าวทิ้งท้ายว่า เพิ่งเปิดร้านได้ไม่นาน แต่ต้องเปลี่ยนราคาหลายครั้ง ลูกค้าก็เริ่มหาย ถ้าต้นทุนยังขึ้นแบบนี้คงอยู่ลำบาก อยากให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมัน เพราะมันกระทบกับคนค้าขายตัวเล็กๆ โดยตรง