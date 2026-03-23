สะพรึง!พม่าบุกจับรถขนยากว่า 173 ล้านเม็ด จอด รร.กลางเมือง รวบหนุ่มลากถุงยักษ์ยัดไอซ์ 260 กก.จ่อข้ามน้ำสาย

ท่าขี้เหล็ก – เห็นของกลางเกือบทะลักเข้าชายแดนแม่สาย เชียงราย แล้วสะพรึง..พม่าบุกจับรถขนยาจอดโรงแรมกลางเมืองท่าขี้เหล็ก 3 คัน เจอยาบ้ารวม 173 ล้านเม็ด แต่ไม่เห็นคนขับ แถมล่าสุดรวบไอ้หนุ่มเมียนมาเล่นใหญ่ลากถุงใบยักษ์ยัดไอซ์ 20 กระสอบ 260 กก.จ่อข้ามพรมแดนอีก
วันนี้ (23 มี.ค.69) หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดประเทศเมียนมา (CCDAC Myanmar) รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจปราบปรามยาเสพติดของประเทศเมียนมา ได้รับแจ้งข้อมูลจากข่าวกรองถึงเบาะแสขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาเสพติดบรรจุถุงพลาสติกสีดำที่ผูกด้วยเชือกนำไปข้ามแม่น้ำสายชายแดนไทย-เมียนมา เขตติดต่อระหว่าง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา กับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จึงได้นำกำลังร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบบริเวณชุมชนปงถุน เมืองท่าขี้เหล็ก ตรงกันข้ามตลาดชายแดนและชุมชนหนาแน่นฝั่งไทย
เมื่อเจ้าหน้าที่เมียนมมาไปถึง พบชายลักษณะต้องสงสัยกำลังจะชักลากถุงพลาสติกสีดำใบใหญ่ผูกด้วยเชือกข้ามไปยังฝั่งประเทศไทย จึงเข้าไปควบคุมตัวชายคนดังกล่าวเอาไว้ตรวจสอบทราบว่าชื่อนายเซิน หม่อง วุ่น หรือวุน
และเมื่อตรวจสอบถุงพลาสติกสีดำใบใหญ่ที่ซ้อนกันหลายชั้น พบว่าภายในบรรจุกระสอบฟางอยู่ถึง 13 กระสอบ แต่ละถุงมีห่อยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ถุงละ 20 ห่อ น้ำหนักห่อละประมาณ 20 กิโลกรัม รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 260 กิโลกรัม ที่ห่อประทับตรา 999 รวมมูลค่าประมาณ 2.08 พันล้านจั๊ต
เจ้าหน้าที่เมียนมา จึงจับกุมตัวนายนายเซิน หม่อง วุน หรือ วุน วุน เอาไว้ พร้อมตั้งข้อหาตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ก่อนนำตัวส่งสถานีตำรวจเมืองท่าขี้เหล็ก โดยวันนี้ทาง CCDAC MYANMAR ยังคงสืบสวนสอบสวนและขยายผลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
CCDAC Myanmar ยังแจ้งด้วยว่าเมื่อวันที่ 21 มี.ค.เจ้าหน้าที่เมียนมาได้เข้าตรวจสอบที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองท่าขี้เหล็ก พบรถยนต์โตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์สีขาว ไม่มีทะเบียน บรรทุกยาบ้าอีกจำนวน 30 ถุงใหญ่แต่ละถุงบรรจุยาบ้าประมาณ 2 ล้านเม็ด รวมของกลางยาบ้าจำนวน 60 ล้านเม็ด
นอกจากนี้ยังพบรถยนต์โตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ สีดำ ไม่มีทะเบียนเช่นกัน ขนถุงบรรจุยาเสพติดในลักษณะเดียวกันอีก 37 ถุง แต่ละถุงบรรจุยาบ้าถุงละ 2 ล้านเม็ด รวมทั้งพบรถยนต์คันที่ 3 เป็นยี่ห้อฟอร์ดสีขาว ไม่ได้จดทะเบียน บรรทุกยาบ้ามาอีก 22 ถุง รวมยาบ้าอีกจำนวน 44 ล้านเม็ด
รวมของกลางยาบ้าที่ยึดได้จากรถทั้ง 3 คันจำนวน 178 ล้านเม็ด มูลค่าประมาณกว่า 8.9 พันล้านจัต อย่างไรก็ตามไม่พบเจ้าของอยู่บริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่เมียนมาจึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและออกติดตามหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป.