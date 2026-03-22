ผู้ว่าฯโคราชนำทีมลุยตรวจปั๊ม แจงน้ำมันหมดเหตุขนส่งไม่ใช่กักตุน สั่งเอกซเรย์ 1,153 ปั๊มทั่วจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ผู้ว่าฯโคราชนำทีมลุยตรวจการจำหน่ายและปริมาณน้ำมันสำรองปั๊มเมืองโคราช ป้องกันเอาเปรียบประชาชน ยันไร้กักตุนน้ำมัน แจงบางปั๊มน้ำมันหมดชั่วคราว สาเหตุเกิดจากกระบวนการขนส่ง ไม่ใช่กักตุนหรือปฏิเสธจำหน่าย พร้อมสั่งนายอำเภอเอกซเรย์ 1,153 ปั๊มทั่วจังหวัด

วันนี้ (22 มี.ค.69) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งพลังงานจังหวัดฯ พาณิชย์จังหวัดฯ ตำรวจภูธรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง ภายในสถานีบริการน้ำมัน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค


จากการสุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมัน 3 แห่งในเขตอำเภอเมือง พบว่า ภาพรวมการจำหน่ายน้ำมันยังคงเป็นปกติ ยังไม่พบพฤติกรรมการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเก็งกำไรแต่อย่างใด แต่จะพบปัญหาในบางสถานีบริการที่ไม่มีน้ำมันจำหน่ายให้แก่ประชาชนชั่วคราว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากกระบวนการขนส่งที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ไม่ได้เกิดจากการเจตนาปฏิเสธการจำหน่ายแต่อย่างใด


ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีสถานีบริการน้ำมันรวมทั้งสิ้น 1,153 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 32 อำเภอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในเขตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส หากตรวจพบการกักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุอันควร จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้มีตรวจสอบมาตรวัด ตรวจเช็คความเที่ยงตรงของหัวจ่ายน้ำมัน เพื่อให้ประชาชนได้รับปริมาณน้ำมันที่เต็มลิตรและเป็นธรรม


อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในมาตรการตรวจสอบของทางจังหวัด และขอความร่วมมือให้วางแผนการเดินทางรวมถึงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดและหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในการจำหน่ายน้ำมัน สามารถแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งศูนย์ดำรงธรรม ตำรวจภูธรจังหวัด พลังงานจังหวัด การค้าภายในจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด หรือสายด่วน 1567 และ1569



















ผู้ว่าฯโคราชนำทีมลุยตรวจปั๊ม แจงน้ำมันหมดเหตุขนส่งไม่ใช่กักตุน สั่งเอกซเรย์ 1,153 ปั๊มทั่วจังหวัด
