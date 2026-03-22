บุกจับรถน้ำมัน 2 หมื่นลิตรจ่อชายแดนแม่สอด แถมพบโกดังเก็บถัง-แกลลอนเหมือนคลังขนาดย่อมตรงข้ามบ่อนฝั่งเมียวดี

ตาก – ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอด..ตามยึดรถขนน้ำมันสองหมื่นลิตรจ่อชายแดนริมแม่น้ำเมยตรงข้ามบ่อนใหญ่ฝั่งเมียวดี แถมต้องตะลึงซ้ำ หลังพบโกดังเก็บถังเก็บแกลลอนเหมือนเป็นคลังน้ำมันขนาดย่อม คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปประเทศเพื่อน
ช่วงเย็นวันนี้(22 มี.ค.69) นายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านชายแดนแม่สอดว่าพบรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ขับเข้ามาในบ้านหมู่ 3 บ้านท่าอาจ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก มุ่งหน้าไปจอดในพื้นที่ลับติดแนวตลิ่งแม่น้ำเมย ซึ่งบริเวณนั้นไม่มีปั๊มน้ำมัน และอยู่ตรงข้ามบ่อนคาสิโนฝั่งเมียวดี จึงประสานเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ราชมนู ด่านศุลกากรแม่สอด ตำรวจ สภ.แม่สอด ชุดเคลื่อนที่เร็ว กองร้อย อส.อ.แม่สอดที่ 3 และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าไปถึง พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีรั้วรอบขอบชิดอย่างแน่นหนาไม่สามารถมองเข้าไปด้านในได้และที่ประตูทางเข้าออกติดป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต จึงแจ้งขอเข้าตรวจสอบ กระทั่งพบรถ 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ซึ่งบรรทุกน้ำมันดีเซลมากับรถจำนวน 20,000 ลิตร ก่อนควบคุมตัวพนักงานขับรถเป็นชายไปสอบสวน
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นโกดังต้องสงสัยที่สร้างใกล้แม่น้ำเมยและเป็นจุดที่พบรถบรรทุกน้ำมันคันดังกล่าวจอดอยู่ก็ถึงกับตะลึง เนื่องจากภายในโกดังหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังเก็บน้ำมันขนาด 4,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ภายในถังมีน้ำมันอยู่จำนวน 300 ลิตร และยังตรวจพบถังขนาด 200 ลิตร อีก 101 ถัง พร้อมแกลอนน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 30 ลิตร จำนวน 85 ถัง เหมือนเป็นคลังน้ำมันขนาดย่อม
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบันทึกอายัดตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำตัวพนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด สอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย
ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า ตอนแรกที่เห็นรถน้ำมันขับผ่านพื้นที่เมืองแม่สอด ต่างก็ดีใจคิดว่ารถน้ำมันมาส่งน้ำมันและจะมีน้ำมันให้เติม แต่ก็แปลกใจเนื่องจากรถน้ำมันคันดังกล่างขับผ่านปั๊มน้ำมันหลายแห่ง มุ่งหน้าไปแนวชายแดนไทย-เมียนมา และเข้าไปจอดในพื้นที่ลับติดแม่น้ำเมย ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวไม่มีปั๊มน้ำมันและฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่ตั้งบ่อนการพนันขนาดใหญ่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จนชาวบ้านแจ้งข่าวให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจึงมีการดำเนินคดี
สำหรับพื้นที่ 5 อำเภอแนวชายแดนจังหวัดตาก ขณะนี้ชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสถานีบริการน้ำมันมีน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทุกวันโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดชาวบ้านต้องน้ำรถมาจอดต่อแถวยาวเป็นกิโลเมตรจนล้นออกนอกถนนทุกปั๊ม และน้ำมันก็หมดปั๊มภายในไม่กี่ชั่วโมง จนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันพื้นที่ชายแดนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของกลุ่มขบวนการลักลอบส่งน้ำมันข้ามชายแดน เนื่องจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็ประสบปัญหาน้ำมันขาดแคลนด้วยเช่นกัน
ล่าสุดขณะนี้นาย ชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้สั่งการในเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกอำเภอเร่งป้องกันและปราบปราบการลักลอบส่งออกน้ำมันแบบผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้ว