"อ.สกล" นำทีมฟุตบอลแตงโมยูไนเต็ด พร้อม 2โค้ชผู้ช่วยเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ฉะเชิงเทรา - "อ.สกล" นำทีมฟุตบอลแตงโมยูไนเต็ด ชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูล (โรงเรียนวัดลาดขวาง) อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อม 2โค้ชผู้ช่วย เปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังลาทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยา แบบจบไม่สวย
เมื่อเวลา 13.30น.วันนี้ ( 22 มี.ค.) ทีมฟุตบอลแตงโมยูไนเต็ด ชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูล (โรงเรียนวัดลาดขวาง) อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราได้แถลงเปิดตัวทีมฟุตบอลภายใต้การนำทีมของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ โค้ชฟุตบอลชื่อดังที่เพิ่งย้ายมาจากทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา พร้อม 2โค้ชผู้ช่วยอย่างเป็นทางการ ที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์SF ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรา ท่ามกลางผู้ให้การสนับสนุนจำนวนมาก
นอกจากนั้นยังมีการเปิดประมูลเสื้อทีมฟุตบอลแตงโมยูไนเต็ด ลายมังกรดำแปดริ้วสีฟ้า แถบแขนข้างสีชมพู จำนวน 10 ตัวเพื่อหาทุนสนับสนุนในการทำทีมให้เข้มแข็ง
ส่วนสีกางเกงนักเตะ เป็นสีชมพูล้วนเกือบทั้งตัว มีขลิบแถบข้างเป็นสีฟ้าและใช้ถุงรองเท้าเป็นพื้นสีฟ้า
โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันนี้นอกจากจะมีคณะกรรมการชมรมพร้อมทีมงาน โค้ช และผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลแตงโมยูไนเต็ด ขึ้นเปิดตัวบนเวทีแล้ว ยังมี นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีตนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมขึ้นบนเวทีประกบคู่ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ด้วย
และยังมีคนดังในพื้นที่ รวมถึงผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ "อภิชาติฟาร์ม" อ.บ้านโพธิ์ และประธานหน่วยกู้ภัยฯ ในพื้นที่เข้าร่วม