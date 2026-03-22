ผู้ว่าฯ ชลบุรีสั่งบูรณาการทุกภาคส่วน คลี่คลายวิกฤตแห่เติมน้ำมัน ยันผลิต-กระจายยังปกติ เหตุหมดเร็วเพราะความต้องการพุ่ง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สั่งการทุกภาคส่วนเร่งบูรณาการแก้ไขสถานการณ์ประชาชนแห่เติมน้ำมันจำนวนมากในพื้นที่ อำเภอศรีราชา ย้ำกำลังการผลิตและการจัดสรรยังเป็นปกติ แต่ความต้องการพุ่งสูง ทำให้น้ำมันหมดเร็วเป็นช่วงๆ
เวลา 16.00.น วันนี้ ( 22 มี.ค.) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดี กรมการปกครอง และ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายวีรวิทย์ ภมรสมิต พลังงานจังหวัดชลบุรี นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ ผอ.สน.มน. นายเรืองลักษ์ เรืองยังมี ผอ.สน.อส. นางภัทรนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา ป้องกันจังหวัดชลบุรี ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้องลงพื้นที่ สถานีบริการน้ำมัน ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำมันทั้งระบบ ตั้งแต่โรงกลั่น คลังเก็บ ไปจนถึงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่
โดยได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรับทราบการบริหารจัดการคลังน้ำมัน และการกระจายไปยังสถานีบริการทั่วประเทศ ก่อนลงพื้นที่ตรวจสถานีบริการน้ำมันในอำเภอศรีราชา รวม 9 แห่ง เพื่อติดตามการจำหน่าย และรับฟังปัญหาจากประชาชน
ผลการตรวจสอบพบว่า 1.กำลังการผลิตน้ำมันของโรงกลั่น และการจัดสรรยังคงเป็นปกติ ไม่ได้ลดลงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง2.สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้รับโควต้าน้ำมันตามปกติ บางแห่งได้รับเพิ่ม โดยเฉพาะสถานีที่ให้บริการรถบรรทุก เพื่อไม่ให้กระทบระบบขนส่ง
3.ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บางสถานีจำหน่ายหมดเร็วกว่าปกติในบางช่วงเวลา
4.พบประชาชนจากหลายจังหวัด อาทิ แพร่ นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ หนองคาย และสมุทรปราการ เดินทางมาเติมน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวนมาก เนื่องจากบางสถานีเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน ทาง สหกรณ์ไทยออยล์ จำกัด ชี้แจงว่า ได้มีการจำกัดปริมาณการเติมน้ำมันต่อครั้ง เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ไม่ได้เปิดให้เติมแบบไม่จำกัดตามที่มีการเข้าใจคลาดเคลื่อน
พร้อมกันนี้ ยังขอความร่วมมือประชาชนที่นำภาชนะมาเติมน้ำมัน ให้ใช้เฉพาะภาชนะที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความเรียบร้อย พร้อมจัดบริการเสริม อาทิ แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น และช่วยเหลือประชาชนที่รอคิวเติมน้ำมัน เพื่อลดความตึงเครียดของสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว