(คลิป)ลำปางฉาวไม่พัก!ลูกบ้านขึ้นโรงพักแจ้ง ตร. โดนสารวัตรกำนัน-ผญบ.รุมยำกลางงานวันอสม.

ลำปาง – เกิดเหตุชุลมุนชกต่อยกันกลางงานวัน อสม.ลำปาง ล่าสุดลูกบ้านเข้าแจ้งความผู้ใหญ่บ้าน - สารวัตรกำนัน ปรากฎภาพหราเป็นคนกำก้อนหินทุบ-เตะหลัง ยันไม่ได้เริ่มก่อนเพียงแค่ไปบอกให้ขยับรถขวางทางจนรถติด แต่ถูกสารวัตรกำนันเปิดกระจกชกหน้าก่อน แถมย้ายรถเสร็จยังลงมารุมยำซ้ำอีกรอบ
คลิปภาพความชุลมุนชกต่อยกันภายในงานวัน อสม.ของตำบลพิชัย ซึ่งจัดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านฝายน้อย(เก่า) ม.9 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อคืนที่ผ่านมา(21 มี.ค.69) ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเห็นว่ามีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน มีการนำข้าวของบางอย่างฟาดผู้บาดเจ็บ และเตะผู้บาดเจ็บรายหนึ่ง ขณะที่ชาวบ้านจำนวนมาก รวมทั้งทั้งผู้นำชุมชน อสม.มาร่วมงานต่างเข้าห้ามปราม โดยจะเห็น
วันนี้(22 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบกับนายวุฒิไกร พิชัยอ้น สารวัตรกำนันตำบลพิชัย ซึ่งปรากฏในคลิป โดยระบุว่าเมื่อวานนี้ตนไปร่วมงานวัน อสม.ซึ่งก็จะมี อสม. ผู้นำท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับ อบจ.ถึงหมู่บ้าน ตำบล เข้าร่วมงาน กระทั่งใกล้ 5 ทุ่มตนจะกลับบ้าน
ขณะขับรถวนออกจากงานก็มาเจอ ชรบ.หมู่บ้านที่รู้จักซึ่งก็เรียกตนและทัก ตนจึงเปิดกระจกรถ แต่จู่ๆชายคนหนึ่งตนเองไม่รู้จักได้เข้ามาต่อยผ่านกระจกเข้ามาตนจึงต่อยสวนไป ก่อนที่จะขยับรถไปจอดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 50 เมตร และกลับเข้ามาที่เดิมเพื่อจะสั่งสอนชายคนดังกล่าว
“ยอมรับว่าโมโห จึงเข้าไปต่อยและเกิดภาพตามคลิป ซึ่งตนยืนยันว่าชายคนดังกล่าวเมาและเริ่มเปิดก่อน จากนั้นผู้ใหญ่บ้านและคนในงานก็ช่วยกันห้ามแต่ก็เอาไม่อยู่ ซึ่งตนก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเพราะไม่บาดเจ็บอะไรมาก เลือดออกจมูกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าจึงไปถอด-เปลี่ยนเสื้อใหม่ ตอนนี้ก็เจ็บจมูก เจ็บมือและแขนอยู่”
ขณะที่ ชรบ.ประพันธ์ ธิวงศ์ อายุ 52 ปี ซึ่งดูแลและอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจรในวันเกิดเหตุ กลับเล่าเรื่องราวแบบหนังคนละม้วนว่า ตนเป็นชาวบ้านเป็นอาสาไม่เข้าข้างใคร ขอเล่าในเรื่องที่เกิดขึ้นว่าในวันเกิดเหตุ เดิมตนและเพื่อนๆรวม 4 คน นั่งอยู่ในจุดดังกล่าว ก่อนที่รถของสารวัตรกำนันจะขับถอยออกมาซึ่งขวางทางเข้าออก
ตนจึงวานให้นายกนกศักดิ์ วงศ์เจริญ อายุ 41 ปี ที่รู้จักกันและมาร่วมงานเนื่องจากภรรยามาร่วมงานด้วย โดยมานั่งทานส้มตำกันอยู่ที่จุดดังกล่าว ให้เดินไปบอกรถของสารวัตรกำนันให้ขยับออกเพราะมีรถมารอผ่านกันหนาแน่น แต่ปรากฏว่าสารวัตรได้เปิดกระจกและชกออกมาโดนหน้าของนายกนกศักดิ์ จากนั้นนายกนกศักดิ์จึงต่อยสวนเข้าไป 1 หมัด
จังหวะนั้นสารวัตรกำนันฯได้ปิดกระจกขึ้นไปนิดหนึ่งและต่อยออกมาอีก นายกนกศักดิ์จึงต่อยโดนกระจก จากนั้นสารวัตรกำนัน ก็ขยับรถเดินหน้าไปจอดหน้าร้านขายของชำห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 50 เมตร และเปลี่ยนเสื้อแล้วกลับลงมา กระทั่งเกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิป
นายกนกศักดิ์ วงศ์เจริญ ผู้บาดเจ็บ เผยว่า ยืนยันไม่ได้เมา-ไม่ได้เริ่มก่อน มานั่งรอแฟนอยู่กับพี่ๆ ชรบ. และนายประพันธ์ วานให้ตนไปบอกให้สารวัตรกำนันฯขยับรถ ก่อนที่สารวัตรกำนันฯจะเปิดกระจกรถแล้วต่อยหน้าตนเอง ซึ่งตนไม่ผิดและเป็นลูกผู้ชาย จะใหญ่แค่ไหนก็ตามเมื่อตนเองไม่ผิดจึงต่อยกลับไป
จากนั้นสารวัตรได้กลับมาแล้วใช้ก้อนหินตามที่ปรากฏในคลิปฟาดที่หัวตนเองจนเลือดอาบและตบหน้า ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านท่าเดื่อ ได้เตะหลังตน ซึ่งก็ไม่น่าทำ เขาควรถามต้นสานปลายเหตุก่อน ล่าสุดตนจึงเข้าไปลงบันทึกประจำวันไว้ ที่ สภ.เมืองลำปาง เพื่อให้เรียกทั้ง สารวัตรกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้านท่าเดื่อ มาเจรจาไกล่เกลี่ย
เพราะได้เรียกไปตกลงกันแล้วแต่ไม่มีใครไป ตนจึงต้องเข้าพบตำรวจ ซึ่งตนไม่ยอม เนื่องจากไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนและตนก็ได้รับบาดเจ็บ-เสียหายจากกระแสสังคมที่เผยแพร่คลิประบุว่าตนเป็นคนเมาและเป็นฝ่ายเริ่มก่อน ทั้งที่ไม่จริง