แห่เติมน้ำมันป๊มไทยออยล์ศรีราชาคึกคักทั้ง 2 สาขา ชาวบ้านขอบคุณผู้บริหารมีน้ำมันทุกชนิดให้ติม ไม่ต้องวิ่งหา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ประชาชนแห่เติมน้ำมันช่วงวันหยุด ส่งผลให้ปั๊มของ ไทยออยล์ ในพื้นที่ อำเภอศรีราชา ทั้ง 2 สาขาแน่นตลอดวัน หลังมั่นใจมีน้ำมันจำหน่ายครบทุกชนิด ไม่ต้องตระเวนหาหลายจุดเหมือนก่อนหน้า
บ่ายวันนี้( 22 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศภายในสถานีบริการน้ำมันไทยออยล์ 2 แห่ง ได้แก่ สาขาอ่าวอุดม และสาขาบางพระ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท พบว่ามีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจราจรบริเวณหน้าปั๊มเกิดการชะลอตัวและมีรถสะสมเป็นระยะ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
จากการสังเกตพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาเติมน้ำมันหลังทราบข่าวว่าทั้งสองสาขามีน้ำมันจำหน่ายครบ โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลและเบนซิน ซึ่งเป็นที่ต้องการสูง นอกจากนี้ ยังมีบางส่วนได้นำภาชนะมาเติมน้ำมันเพื่อนำกลับไปใช้ในภาคเกษตรกรรม รถบรรทุก และเรือ ซึ่งทางสถานีบริการอนุญาตให้ดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
นายญาณรัตน์ อิ่มอารม อายุ 48 ปี เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ปั๊มไทยออยล์ยังคงมีน้ำมันให้บริการอย่างเพียงพอ หลังจากก่อนหน้านี้ต้องขับรถตระเวนหาน้ำมันในพื้นที่หลายแห่ง แต่ไม่พบว่ามีจำหน่าย ทั้งดีเซลและเบนซิน กระทั่งทราบข่าวว่าที่นี่มีครบทุกชนิด จึงรีบเดินทางมาใช้บริการทันที พร้อมขอบคุณผู้บริหารที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ บรรยากาศโดยรวมยังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แม้จะเป็นช่วงวันหยุด ส่งผลให้ปั๊มทั้งสองแห่งยังคงคึกคักอย่างเห็นได้ชัด