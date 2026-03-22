ร้านทองสระบุรีคึกคัก คนแห่ซื้อ-ขาย หลังราคาร่วง 1,900 บาท นักลงทุนยอมเทขาย เลี่ยงเจ็บหนัก

สระบุรี – บรรยากาศการซื้อขายทองคำในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังราคาทองคำปรับตัวลดลงแรงบาทละ 1,900 บาท ส่งผลให้ประชาชนและนักลงทุนแห่เข้าร้านทอง ทั้งซื้อสะสมและขายทำกำไร/ตัดขาดทุนกันอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ ( 22 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 70,250 บาท ขายออกบาทละ 70,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 68,841.56 บาท และขายออก 71,250 บาท โดยที่ ร้านทองเพชรมังกร บริเวณริมถนนจอมพล ป. ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท มีลูกค้าจากทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาใช้บริการอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
ลูกค้าหญิงรายหนึ่งจาก จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า เลือกเดินทางมาซื้อทองที่ร้านนี้เพราะประทับใจในลวดลายที่หลากหลายและความประณีตของงาน โดยตัดสินใจซื้อสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม 10 บาท แม้ราคาทองจะผันผวน แต่ไม่กังวล เนื่องจากใช้ “เงินเย็น” ในการสะสมระยะยาว
ขณะที่นักลงทุนชายรายหนึ่งนำทองคำน้ำหนักรวมถึง 120 บาท มาขายคืน โดยยอม “คัทลอส” ในรอบนี้ เนื่องจากประเมินว่าราคาทองคำอาจปรับตัวลดลงได้อีก จึงตัดสินใจขายเพื่อลดความเสี่ยง และเตรียมรอจังหวะเข้าซื้อใหม่ในราคาที่ต่ำลง โดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวัน
ด้าน นางอลิษา เฉลิมวณิชย์กุล เจ้าของ ร้านทองเพชรมังกร เปิดเผยว่า บรรยากาศการซื้อขายที่สาขาสระบุรียังคงคึกคักต่อเนื่อง มีทั้งลูกค้าที่นำทองมาขาย และกลุ่มที่เข้ามาเลือกซื้อเก็บ เนื่องจากพอใจกับระดับราคาปัจจุบัน
ทั้งนี้ มองว่าตลาดทองคำยังคงมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไม่ว่าราคาจะปรับขึ้นหรือลง โดยยิ่งราคามีความผันผวนมากเท่าใด ก็ยิ่งกระตุ้นให้ประชาชนสนใจเข้ามาทำธุรกรรมมากขึ้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่ยังคงมีต่อร้านทองอย่างต่อเนื่อง