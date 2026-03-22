นางงามกาฬสินธุ์ แฉยับอาจารย์ลวงโลก หลอกทำพิธีง้อแฟนเก่าสูญกว่า 2.5 ล้าน

อุดรธานี-“เนเน่” นางงามดีกรีนางสาวไทยกาฬสินธุ์ปี 69 แฉยับถูกอาจารย์แทนกาย อ้างถอดจิตได้ ต้มตุ๋นด้วยเล่ห์อุบาย ยอมทุ่มเงินกว่า 2.5 ล้านบาท ทำพิธีดึงคนรักกลับมา สุดท้ายติดหนี้สินชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้น ลั่นดำเนินคดีเอาผิดอาจารย์ลวงโลกให้ถึงที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภานุมาศ จิตรวศินกุล เจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย ได้รับการร้องเรียนจากนางสาวณัฐไพลิน หรือ เนเน่ อายุ 23 ปี นางสาวไทยกาฬสินธุ์ 2569 ว่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ โดยมีเพื่อนสนิท แนะนำให้รู้จักกับ อาจารย์แทนกายและเจ้าสำนักมิริน ที่อ้างสรรพคุณวิเศษถอดจิต ถอดกายทิพย์ได้ จนนางงามหลงเชื่อใจ สูญเงินไป 2.5 ล้านบาท
นางสาวณัฐไพลิน หรือเนเน่ ผู้เสียหาย เล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากการตนเลิกรากับแฟนเก่าปีที่ผ่านมา ก่อนมีเพื่อนสนิทที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยม แนะนำให้รู้จักอาจารย์รายหนึ่ง มีความสามารถถึงขั้นถอดจิตได้ ทั้งอ้างว่ามีลูกศิษย์เป็นคนดัง รวมถึงนักการเมือง ภายหลังได้ติดต่อพูดคุยกัน อาจารย์รายดังกล่าวอ้างว่าที่บ้านของเนเน่มีสิ่งไม่ดี และพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วยังไม่ไปผุดไปเกิด
อาจารย์รานี้ได้เรียกค่าทำพิธีครั้งแรก 50,000 บาท และเพิ่มเป็น 100,000 บาท โดยอ้างว่าของแรง จากนั้นยังแนะนำให้บูชาวัตถุมงคล ทั้งตะกรุดราคา 9,999 บาท พร้อมอ้างว่าหากดวงดีขึ้น สีของแผ่นทองจะเปลี่ยน และสามารถรับเคราะห์แทนเจ้าของได้ หมั่นทำบุญใส่บาตร
ช่วงนั้นตนยอมรับว่ามีสภาพจิตใจอ่อนแอจากการเลิกรา จึงยอมทำตามคำแนะนำ ต่อมาทางเพื่อนและอาจารย์ชี้ว่าสายขาวไม่ทัน ต้องใช้ทางลัด ด้วยการใช้น้ำมันพรายขวดละ 100,000 บาท รวมถึงเสนอขายในราคาสูงถึง 180,000 บาท ซึ่งเธอก็ตัดสินใจบูชา โดยหวังว่าแฟนเก่าจะกลับมา
อย่างไรก็ตาม เมื่อยังไม่เห็นผล อาจารย์ได้เสนอพิธีเรียกจิตดึงจิต เพิ่มอีก 300,000 บาท รวมถึงค่าอัปพื้นดวง อีก 200,000 บาท และค่าดำเนินการอื่นๆ อีกหลายรายการ นอกจากนี้ยังแนะนำให้บูชา ปั้นเหน่ง ซึ่งอ้างว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในราคา 330,000 บาทต่อชิ้น โดยตนก็เชื่อบูชารวม 2 ชิ้น เป็นเงิน 660,000 บาท ทั้งชักจูงให้บูชาพระปิดตาเพิ่มเติม รวมมูลค่าหลักแสนบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสูญเงินไปกว่า 2.5 ล้านบาท แม้ยอมรับว่าไม่ได้เชื่อทั้งหมด แต่ยอมทำเพราะต้องการให้คนรักกลับมา
กระทั่งเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ความจริงเริ่มปรากฏ เมื่อเพื่อนที่อยู่ในวงการพระเครื่องทักว่าพระปิดตา ที่บูชามาในราคาหลักหมื่นถึงหลักแสน แท้จริงเป็นเพียงงานเรซิ่น ราคาหลักร้อย ทำให้เธอเริ่มเอะใจ และนำวัตถุมงคลทั้งหมดไปตรวจสอบ พบว่าเป็นของปลอมทั้งหมด
ยอมรับว่าหลังรู้ความจริงถึงกับช็อกและโกรธมาก ทั้งยังมีหนี้ค้างชำระอีกหลักแสนทาท ซึ่งพยายามนำรถไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อนำเงินมาจ่ายบางส่วน เหลืออีกแสนกว่าบาทที่ขอผ่อนชำระ ขณะเดียวกันยังถูกแนะนำให้รับเลี้ยงแมวพิการเพื่อเสริมดวง
นางสาวณัฐไพลิน กล่าวต่อว่าสำหรับวัตถุมงคลที่บูชามา เจ้าสำนักและอาจจารย์ยังสั่งให้เก็บไว้ในตู้เซฟ ห้ามนำออกมาให้ผู้อื่นเห็น อ้างว่าจะทำให้ของไม่แสดงฤทธิ์ ซึ่งอาจารย์คนดังกล่าวใช้ชื่อว่าแทนกาย มีสำนักอยู่ในกรุงเทพฯ และมีเจ้าสำนักเป็นผู้หญิงชื่อมิริน ซึ่งตนก็ไม่เคยพบตัวจริง ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และเรียกร้องเงินคืน พร้อมฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะสายมู ให้มีสติไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆ