ออริจิ้นฯมั่นใจปิดงานขายคอนโดใหม่ในขอนแก่นกว่า400ยูนิตสิ้นปีนี้ สงครามตะวันออกกลางดันต้นทุนอสังหาฯเพิ่ม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ออริจิ้นฯลงทุนในขอนแก่นต่อเนื่อง! ล่าสุดเปิดตัว “ORIGIN PLACE กัลปพฤกษ์” คอนโด Wellness สูง 8 ชั้น 442 ยูนิต บนย่านทำเลทองริมถนนมิตรภาพ จับกลุ่มลูกค้าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน โซน ม.ขอนแก่น ทั้งซื้อเพื่ออยู่เองและปล่อยเช่า ขณะที่ภาวะสงครามตะวันออกกลางจะทำให้ราคาบ้านและคอนโดในอนาคตปรับสูงขึ้นตามต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขอนแก่นคึกคักอีกครั้ง เมื่อยักษ์ใหญ่อย่าง ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด “ORIGIN PLACE KHONKAEN – KANLAPAPHRUEK” ชูจุดขายคอนโดมิเนียมเพื่อสุขภาพ (Wellness Condominium) บนทำเลศักยภาพใกล้ Medical Hub หลังประสบความสำเร็จจากโครงการแรก ออริจิ้น แคมปัส หลัง ม.ขอนแก่นที่ทำยอดขายได้เกิน70 %แล้ว
นายประเสริฐกุล เจริญทวีมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออริจิ้น เนชั่นวายด์ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ Origin Place ขอนแก่น กัลปพฤกษ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ใจกลางเมืองขอนแก่น โดดเด่นด้วยทำเลที่ใกล้กับ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่สำคัญของภูมิภาค เหมาะสำหรับทั้งกลุ่มคนทำงานในแวดวงสาธารณสุข ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ รวมถึงนักลงทุนที่มองหาทรัพย์สินในทำเลที่มีอัตราการเติบโตสูง ขณะนี้มียอดขายแล้วประมาณ 60% ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด เนื่องจากเป็นโครงการที่ 2 ที่ต่อยอดความสำเร็จจาก Origin Campus ขอนแก่น
“โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่บริษัทพัฒนาในรูปแบบ Wellness Residence ที่เน้นตอบโจทย์กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงคนขอนแก่นที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่ใส่ใจสุขภาพ จากกระแสตอบรับที่ดี เชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะปิดงานขายได้”นายประเสริฐกุลกล่าวและว่า
แม้จะมีปัจจัยลบภายนอก จากความไม่สงบการสู้รบที่ตะวันออกกลาง อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม แต่บริษัทยังมีความมั่นใจในศักยภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งยังมีความแข็งแกร่งของกำลังซื้อ และมีแนวโน้มที่จะได้แรงหนุนจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหรือบางส่วนอาจมาซื้ออสังหาฯเพื่อพักอาศัยมากขึ้น
ในด้านพฤติกรรมของผู้ซื้อ พบว่าสัดส่วนลูกค้าที่ซื้อเพื่อลงทุนยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เห็นได้จาก 2 โครงการคอนโดมิเนียมที่ออริจิ้นฯลงทุนไป ลูกค้าประมาณ 70% เป็นกลุ่มลูกค้านักลงทุนที่ซื้อเพื่อปล่อยเช่า สะท้อนให้เห็นว่าขอนแก่นยังเป็นทำเลที่มีศักยภาพ จากปัจจัยสนับสนุนสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่งกำลังเปิดแห่งที่ 2 กลางปีนี้ และการเติบโตของพื้นที่ในลักษณะมินิฮับ
อย่างไรก็ตามตลาดคอนโดมิเนียมในขอนแก่นปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่นแสนสิริ,โอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ฯลฯ แต่ละโครงการมีจุดขายที่แตกต่างกันไป
นายประเสริฐกุล กล่าวอีกว่าปัญหาใหญ่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้คือต้นทุนการก่อสร้างที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบจากสงครามว่า จะส่งผลต่อราคาขายที่ต้องปรับราคาสูงขึ้น แต่สำหรับออริจิ้นเบื้องต้นไม่ได้ผลกระทบเพราะบริษัทได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ทั้งที่ดิน การจัดหาผู้รับเหมา โดยเฉพาะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างได้สต็อกของไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาส จากปัญหาสงครามในตะวันออกกลาง ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีชาวต่างชาติขยับขยายย้ายถิ่นฐานมาไทยและมองหาที่อยู่อาศัยในขอนแก่นมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำคัญของตลาดในระยะต่อไป