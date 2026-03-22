(คลิป)เล่นน้ำคลายร้อนแก่งไฮ นักท่องเที่ยวลดลงกว่า 40% หลังน้ำมันดีเซลขาดตลาดและแพงขึ้น

อุบลราชธานี-น้ำมันดีเซลขาดตลาดและแพงขึ้น ส่งผลกระทบแหล่งท่องเที่ยวน้ำธรรมชาติ นักท่องเที่ยวลดลงกว่า 40% ผู้ประกอบการแพอาหารยัน แม้เศรษฐกิจแย่ แต่ก็ไม่ขึ้นราคา ยอมกำไรน้อยขอแค่พออยู่ได้
ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่แก่งไฮ บ้านหินลาด ต.กุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำโดมน้อย เหมาะแก่การเล่นน้ำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน เพราะระดับน้ำสูงเฉลี่ย 50-70 เซ็นติเมตร เหมาะสำหรับการเล่นน้ำของเด็กๆในช่วงปิดเทอม
จากการสังเกตการณ์ในปีนี้พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวบางตากว่าทุกปี ซึ่งหากมองอีกมุมปีนี้ในพื้นที่แก่งไฮไม่แออัดเหมือนปีก่อนๆ อาจจะเป็นเพราะเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันผันผวน น้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใช้เดินทาง และประชาชนต้องประหยัดการใช้จ่าย เลยไม่พากันมาเที่ยวเล่นน้ำมากนัก
นายอาทร ทองอาจ อายุ 44 ปี ผู้ประกอบการแพอาหารที่แก่งไฮ เปิดเผยว่า ปีนี้มีนักท่องเที่ยวบางตากว่าทุกปี โดยลดลงจากเดิมประมาณ 40% อาจเป็นเพราะสถานการณ์น้ำมันแพงและน้ำมันขาดแคลน ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าออกมาเที่ยวไกลๆ และต้องประหยัดค่าใช้จ่ายไว้ใช้ในยามจำเป็น ทำให้รายได้ของผู้ประกอบการแพอาหารในปีนี้ก็พลอยลดลงไปด้วย
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้สถานการณ์น้ำมันจะแพง หรือขาดตลาด พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารที่แก่งไฮก็ไม่ได้ขึ้นราคา เพราะมีการควบคุมราคาของทางเทศบาล ราคาอาหารยังคงเป็นไปตามตลาดทั่วไป กำไรอาจจะน้อยลง แต่ก็พออยู่ได้ตน จึงอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่แก่งไฮ เพราะน้ำไหลสะอาดไม่ลึก เหมาะสำหรับเด็กๆและครอบครัว ตอนนี้มีแพอาหารคอยบริการมากมาย