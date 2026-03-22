(คลิป)เก๋งใจดำขับขวางรถกู้ชีพ อบต.สามพร้าวนำเด็ก5ขวบแขนหักส่งโรงพยาบาล

อุดรธานี – ไร้สำนึก! ถูกด่าว่อนโซเขียล รถยนต์เก๋งขับแช่เลนขวา ขวางรถกู้ชีพ อบต.สามพร้าว ขณะรีบนำเด็ก 5 ขวบแขนหัก ส่งโรงพยาบาล ทั้งบีบแตรทั้งประกาศขอทางก็ไม่สนใจ ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ชีพรวบรวมหลักฐานแจ้งความเอาผิด
โลกโซเชียลแห่แชร์พฤติกรรมขับรถไร้น้ำใจ หลังรถกู้ชีพ อบต.สามพร้าว เร่งนำส่งผู้ป่วยเด็กวัย 5 ขวบแขนหักส่งโรงพยาบาล แต่กลับเจอเก๋งใจดำขับแช่ขวาขวางหน้าไม่ยอมหลบ ตั้งแต่ช่วงหนองสิมมุ่งหน้าแยกต้นยางใหญ่ เจ้าหน้าที่เผยขับเอื่อยไม่เกิน 30 กม./ชม. ทำเอาแซงไม่ได้เพราะรถสวนหนาตา ด้านนักข่าวท้องถิ่นเตรียมเกาะติดคดีถึงโรงพัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุการณ์สลดใจในด้านจิตสำนึกสาธารณะบริเวณพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานี เมื่อรถกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สามพร้าว จ.อุดรธานี ถูกรถยนต์เก๋งคันหนึ่งขับขวางเส้นทางในลักษณะจงใจไม่หลบหลีกให้รถฉุกเฉิน ทั้งที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลอย่างเร่งด่วน
จากคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้ (21มีนาคม) รถกู้ชีพ อบต.สามพร้าว ได้ออกรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัขที่บ้านสามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี ผู้บาดเจ็บคือเด็กวัยเพียง 5 ขวบ มีอาการกระดูกแขนหัก เจ้าหน้าที่จึงรีบนำขึ้นรถเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพ
ตามคลิปเมื่อรถกู้ชีพขับมาถึงช่วงวงเวียนแถวสวนสาธารณะหนองสิม หลังจากข้ามทางรถไฟมุ่งหน้าไปทางแยกต้นยางใหญ่ พบรถเก๋งคู่กรณีขับแช่อยู่ในเลนขวา โดยใช้ความเร็วต่ำไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้รถกู้ชีพจะส่งสัญญาณขอทางอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนถึงซอยดอนบอสโก แต่คนขับรถเก๋งกลับนิ่งเฉย ไม่ยอมเบี่ยงลงซ้ายทั้งที่มีพื้นที่ ประกอบกับมีรถสวนทางมาตลอดทำให้รถกู้ชีพไม่สามารถแซงผ่านไปได้
ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพพร้อมทีมงานเตรียมรวบรวมหลักฐานภาพจากกล้องหน้ารถ เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รายนี้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ในการไม่หลบหลีกรถฉุกเฉินขณะปฏิบัติหน้าที่
อย่างไรก็ดีนักข่าว ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เพื่อเฝ้าติดตามความคืบหน้า หากมีการรวมตัวเข้าแจ้งความที่โรงพักเมื่อใด จะเข้าเกาะติดเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและตีแผ่พฤติกรรมดังกล่าวให้สังคมได้รับทราบต่อไป