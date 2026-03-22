ชาวสวนได้เฮ!มข.วิทยาเขตหนองคายส่งต่องานวิจัยสารสกัดจากสับปะรดปัตตาเวียสู่เวชสำอาง

หนองคาย-คณาจารย์ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ลงนามความร่วมมือส่งต่องานวิจัยสารสกัดจากสับปะรดให้กับบริษัทเซนต์บิวตี้คอสเมติก(ประเทศไทย)จำกัด ผลิตเวชสำอาง หนุนผลผลิตทางการเกษตรชุมชน หลังนำสับปะรดปัตตาเวียปลูกพื้นที่หนองคายมาวิจัยสรรพคุณได้ผลลัพธ์ดี ขยายตลาดช่วยเกษตรกร
ที่ห้องอินโนเวชั่น ชั้น 1 อาคารเรียนรวมแลปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อ.เมืองหนองคาย ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน คณบดีคณะสหวิทยาการ, ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี นักวิจัย คณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาเขตหนองคาย ได้ร่วมกับบริษัทเซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย)จำกัด นำโดย นายธนวัฒน์ เจริญนิเวศนุกูล ประธานกรรมการ, นางสาวอรประภา พรมรังฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท และคณะ ลงนามการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีในการสกัดสารสกัดจากสับปะรด
ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี ผู้คิดค้นงานวิจัยสารสกัดจากสับปะรด กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เกษตรกรได้ปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก เป็นผลผลิต GI ของจังหวัดตามโครงการหนองคายโมเดล ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยนักวิจัยเล็งเห็นว่าสับปะรดสามารถนำมาเป็นสารสกัดให้กับเวชสำอาง จึงได้พัฒนาและคิดค้นกรรมวิธีในการสกัดสับปะรดให้ได้สารสกัดคุณภาพดีกว่าสารสกัดสับปะรดทั่วไปตามท้องตลาด
โดยผลการทดลองบ่งชี้ค่อนข้างแน่ชัดว่าสารสกัดสับปะรดปัตตาเวียศรีเชียงใหม่มีคุณภาพดี มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง มีคุณค่าพอสมควรที่สามารถจะนำไปต่อยอดให้กับทางบริษัทหรือผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้ ซึ่งสารสกัดที่ได้ สามารถนำไปเป็นพรีมิกซ์ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมของเวชสำอาง ไม่ว่าจะเป็นเซรั่มสับปะรด สบู่สับปะรด โลชั่นสับปะรด ครีมอาบน้ำสับปะรด ครีมบำรุงผิวสับปะรด เป็นต้น
ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดยินดีและดีใจมากที่ทางมหาวิทยาลัยได้นำสับปะรดมาทำการวิจัยเพราะเป็นการเลือกใช้สับปะรดตกเกรด กล่าวคือ เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตที่เกษตรกรจะต้องทิ้งหรือแทนการนำไปทำปุ๋ยหมักหรือน้ำมันชีวภาพ แต่นักวิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าทำให้กลายเป็นสารสกัดสับปะรดจนนำมาสู่การขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทเซนต์ บิวตี้ คอสเมติก บริษัทเวชสำอางชั้นนำของประเทศไทย ในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนี้นักวิจัยจะลงไปให้ข้อมูลเบื้องต้นกับเกษตรกรในการจัดเตรียมผลผลิตที่ตกเกรด รวมถึงการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นส่งให้กับนักวิจัยเพื่อผลิตสารสกัดและจัดจำหน่ายให้บริษัทต่อไป
ด้านนางสาวอรประภา พรมรังฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนพืชสมุนไพรเพื่อผลิตเวชสำอางมานานกว่า 20 ปีแล้ว และต้องเกี่ยวโยงกับชุมชนให้มากที่สุด เมื่อได้มีโอกาสรู้จักกับ ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี จนทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยสารสกัดสับปะรดที่ปลูกโดยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทางบริษัทจึงสนใจ ซึ่งได้นำผลผลิตจากเกษตรกรกว่า 30 จังหวัด มายกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับโลกมาแล้วหลายชนิด
จากนั้นได้นำสารสกัดจากสับปะรดไปทดลองผลิตภัณฑ์เซรั่มสับปะรด มีสรรพคุณทำให้ผิวพรรณกระจ่างใส ลดฝ้า กระ จุดด่างดำ โดยได้ส่งตัวอย่างการทดลองไปให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100 ตัวอย่าง ร้อยละ 80 เป็นผลลัพธ์ที่พึงพอใจฝ้ากระจุดด่างดำจางลงภายในระยะเวลา 3-4 เดือน นำมาซึ่งความร่วมมือแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายในครั้งนี้
“หลังจากนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกหลายชนิดที่จะร่วมมือกันเช่นนี้อีก เกษตรกรสามารถส่งผลผลิตมาให้กับนักวิจัยทำการสกัดสารสกัดส่งต่อให้บริษัทนำไปผลิตเวชสำอาง ดังนั้นจึงเป็นช่องทางการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้มีรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต”นางสาวอรประภากล่าว