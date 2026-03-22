(คลิป)พี่น้องม้ง-คนลุ่มน้ำคลองขลุง ชวนลุยธารส่องปูดูนก อนุรักษ์-เรียนรู้ดัชนีวัดระบบนิเวศท้องถิ่นปางศิลาทอง

กำแพงเพชร – พี่น้องชาติพันธุ์-คนลุ่มน้ำคลองขลุงตอนล่าง ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์นิเวศปางศิลาทอง..ถอดรองเท้าลงลุยลำธาร ที่ไหลจากโซนช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์“ส่องปูดูนก” จับ “ปูหินน้ำตก” เรียนรู้-อนุรักษ์ดัชนีชี้วัดระบบนิเวศท้องถิ่น
ห้วงตั้งแต่เย็นย่ำยามแดดร่มลมตกสุดสัปดาห์มีนาคม-เมษายน..ธารน้ำ ลีลาวดี รีสอร์ตฟาร์ม เลขที่ 231 ม.7 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น รวมไปถึงการเรียนรู้ธรรมชาติ เมื่อกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่จับมือกับพี่น้องชาติพันธุ์ม้ง ร่วมกันจัดกิจกรรม "ส่องปูดูนก" เพื่อรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปกป้องระบบนิเวศในท้องถิ่น
โดยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างนำไฟฉายมาส่องตามโขดหินในลำธารที่ใสสะอาด เพื่อค้นหาปูหินน้ำตกตัวน้อยที่ออกมาหากินในยามค่ำคืน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ได้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นการจับปู เพื่อไปประกอบอาหาร แต่เป็นการจับขึ้นมาศึกษาและชื่นชมความสวยงามเพียงชั่วครู่ ก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสเสน่ห์ของ ต.ปางตาไว
สำหรับ “ปูหินน้ำตก” ซึ่งเป็นชื้อคนท้องถิ่นเรียกกัน ถือเป็นดัชนีชี้วัดความสะอาดของน้ำในลำธาร กิจกรรมนี้ช่วยให้ชาวบ้านหวงแหนพื้นที่น้ำของตนเอง เป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างชาวบ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่
ปูหินน้ำตก ที่พบในลำธารแถบเทือกเขาปางศิลาทอง มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากปูนาทั่วไป จะมีตัวเล็กจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ใสสะอาด การพบปูหินน้ำตกจำนวนมากจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่า น้ำในลำธารแห่งนี้บริสุทธิ์และไม่มีสารเคมีเจือปน ปกติปูหินจะขี้อาย และชอบหลบซ่อนตัวอยู่ตามใต้ชะง่อนหิน หรือซอกหินลึกในเวลากลางวัน เพื่อพรางตัวจากศัตรู แต่จะออกมากินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำ ซากพืชซากสัตว์เล็กๆ ในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านจัดกิจกรรมส่องปูนั่นเอง
นางสาวอรัญญา เดชมโนมัย ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ "ปูหิน" ซึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติจะออกมาวางไข่ตามซอกหิน กลุ่มชาวบ้านจึงได้ร่วมกันรณรงค์และขอความร่วมมือไม่ให้มีการจับปูหินในช่วงนี้
“เราอยากให้ปูหินได้มีโอกาสขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำแห่งนี้ หากเราช่วยกันดูแลในช่วงที่เขากำลังวางไข่ ในอนาคตเราจะมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนมาสัมผัสวิถีธรรมชาติได้”
ด้าน นายอธิการ สิงห์สายัณห์ และ นางสาวธณัฐดา สิงห์สายัณห์ ผู้ประกอบการรีสอร์ตในพื้นที่ใกล้ลำธารแหล่งน้ำคลองขลุงตอนล่าง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แหล่งน้ำแห่งนี้เป็นสายน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (โซนช่องเย็น) ซึ่งถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญ แต่ปัจจุบันพบว่าจำนวนปูหินในธรรมชาติลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
จากการสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เจ้าของพื้นที่และชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ จึงได้เริ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อดูแลระบบนิเวศ โดยหวังว่าการงดรบกวนธรรมชาติในช่วงฤดูขยายพันธุ์จะช่วยให้ปูหินกลับมามีจำนวนมากดังเดิม และสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป