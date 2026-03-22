รวบยกแก๊ง!ตร.สบปราบ ล็อกเป้าดักสกัดรถนำคาด่านฯ 2 คัน-แกะรอยตามรวบโจ๋เมืองกาญจน์ขนไอซ์เข้ารีสอร์ตรอซ้ำ

ลำปาง – ส่องแกะรอยล็อกเป้ารถเป้าหมายมาแต่ไกล..ตำรวจสบปราบ ดักสกัดรถนำคาด่านฯ 2 คัน ก่อนตามรวบโจ๋เมืองกาญจน์วัย 18 ปี ขับรถขนไอซ์ 10 เป้ รวมน้ำหนัก 320 กิโลฯ เข้ารีสอร์ตรอจังหวะลำเลียงล่องลงพื้นที่ตอนใน
รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สบปราบ จ.ลำปาง ได้ติดตามไล่ล่าและสกัดจับขบวนการขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.69 ที่ผ่านมา กระทั่งจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 3 ราย พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์มากถึง 320 กิโลกรัม
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งว่ามีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผ่านเข้าพื้นที่เพื่อส่งเข้าตอนในของประเทศ ห้วงเวลาประมาณ 02.00 น.20 มี.ค. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและทำการตั้งด่านตรวจยาเสพติด สภ.สบปราบ อย่างเข้มงวด เพื่อสกัดกั้น
กระทั่งเวลาประมาณ 03.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ตรวจพบรถเป้าหมายเฝ้าระวังผ่านเข้าด่าน เป็นรถยนต์ฮอนด้า ซีวิค สีขาว ทะเบียนเชียงใหม่ (รถนำคันที่ 1 ) มี นายธนพล ชาวจังหวัดกาญจนบุรี อายุ 41 ปี เป็นคนขับขี่ และ รถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ สีเทา ทะเบียนระยอง (รถนำคันที่ 2 ) มีนายพงศกร ชาวเชียงราย อายุ 24 ปี เป็นคนขับ
โดยทั้งสองแสดงอาการมีพิรุธประกอบกับ รถทั้งสองคันเป็นรถกลุ่มเป้าหมายเฝ้าระวัง จึงทำการสืบสวนเพิ่มเติม พบการติดต่อกันผ่านทางแอพลิเคชันไลน์ ลักษณะเป็นกลุ่มขบวนการ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงเชื่อได้ว่า จะต้องมีรถเป้าหมายอีกคันติดตามมาและเป็นรถบรรทุกยาเสพติด จึงวางแผนระดมกำลังเฝ้าระวังเพิ่ม พร้อมจัดกำลังออกตรวจยังบริเวณเส้นทางเลี่ยงด่านตรวจ
ต่อมา เจ้าหน้าที่พบรถยนต์โตโยต้า สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร (รถบรรทุกยาเสพติด) จอดอยู่ที่ รีสอร์ตแห่งหนึ่ง พื้นที่ บ้านวัฒนา ม.6 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงใช้อำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เข้าทำการตรวจสอบยังบริเวณห้องพัก หมายเลข 1 พบนายภูตะวัน ชาวกาญจนบุรี อายุ 18 ปี แสดงตัว และรับว่าเป็นคนขับรถคันดังกล่าว
จากการร่วมตรวจสอบพบของกลางยาเสพติด(ยาไอซ์) จำนวน 10 กระสอบ กระสอบละ 32 ถุง รวมน้ำหนักทั้งหมด ประมาณ 320 กิโลกรัม จึงแจ้งข้อกล่าวหาและจับกุม พร้อมยึดของกลางรถยนต์ 3 คัน โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีพร้อมกับส่งชุดสืบสวนขยายผลต่อไปยังต้นทางเพื่อติดตามจับกุมผุ้ร่วมขบวนการครั้งนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป