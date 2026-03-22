ผงะ!ค้นโกดังแพร่ พบกระสอบยาบ้าห่อถุงดำเรียงเป็นตับ 40 ใบ กว่า 8,000,000 เม็ด

แพร่ - ตำรวจเมืองสอง-ภ.จว.แพร่ เร่งแกะรอยขยายผลสาวถึงทั้งเจ้าของโกดัง-คนเช่า..หลังบุกค้นโกดังให้เช่าพื้นที่ตำบลแดนชุมพล พบถุงดำห่อกระสอบบรรจุยาบ้าเรียงรอขนลำเลียงต่อเป็นตับ 40 ใบ เบื้องต้นคาดบรรจุยาบ้าใบละ 2 แสน รวมไม่ต่ำกว่า 8,000,000 เม็ด
วันนี้ (22 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สอง จ.แพร่ และ ภ.จว.แพร่ ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 8,000,000 เม็ด พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลังจากศูนย์สายตรวจ 191 สภ.สอง ได้รับแจ้งเมื่อสายวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่าภายในโกดังเช่าพื้นที่หมู่บ้านโทกค่า หมู่ 2 ต.แดนชุมพล อ.สอง อาจมีสิ่งของผิดกฎหมายเก็บเอาไว้ เนื่องจากมีการว่าจ้างให้ขนถุงพลาสติกดำภายในคาดว่าเป็นกระสอบฟางจำนวนมากไปเก็บเอาไว้ ลักษณะไม่เหมือนสินค้าทั่วไป
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สอง ได้เข้าไปตรวจสอบภายในโกดังตามที่ได้รับแจ้ง พบถุงพลาสติกสีดำถูกวางใส่ไว้ในตะกร้าพลาสติกลักษณะเหมือนเตรียมขนส่งต่อ จึงทดลองเปิดพิสูจน์ในถุงพลาสติกใบหนึ่งพบภายในบรรจุกระสองฟางและภายในกระสอบฟางบรรจุยายาบ้าจำนวน 200,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจนับถุงพลาสติกทั้งหมดพบมีจำนวน 40 ใบ เบื้องต้นคาดว่ามียาบ้ารวมกันทั้งหมดจำนวน 8,000,000 เม็ดดังกล่าว
ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปถึงเจ้าของโกดัง ผู้เช่า และตรวจลายนิ้วมือแฝงรวมทั้งอื่นๆ เพื่อขยายผลติดตามจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายนี้ต่อไป.