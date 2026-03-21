รพ.โคราชยันสต็อกยาเวชภัณฑ์เพียงพอ ดีลปั๊มสำรองน้ำมันรับมือวิกฤต ผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- รพ.บัวใหญ่ โคราช ยืนยัน สต็อกยา-เวชภัณฑ์อย่างเพียงพอ พร้อมดีลกับปั๊มสำรองน้ำมันสำรองรับมือสถานการณ์วิกฤตผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง ทั้งลดใช้พลังงาน นำระบบแพทย์ทางไกล Telemedicine ตรวจรักษา ส่งยาถึงบ้าน พร้อมปรับประชุม-สัมมนาเป็นออนไลน์
วันนี้ (21 มี.ค.69 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิกฤตพลังงานที่รุนแรงขึ้นจากการสู้รบในตะวันออกกลางที่ลามไปสู่แหล่งน้ำมันและก๊าซในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง และทำให้ความมั่นคงทางพลังงานลดลง กระทบต่อการผลิตและขนส่งวัตถุดิบปิโตรเคมีเป็นอย่างมาก โดยวิกฤตพลังงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตเม็ดพลาสติกพุ่งขึ้นถึง 80% ส่งผลพวงต่อเนื่องทำให้ต้องเผชิญวิกฤติเม็ดพลาสติกขาดแคลนครั้งใหญ่ ซึ่งกระทบหนักต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ ที่จะต้องใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ประเทศไทย สถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำลังเตรียมแผนรับมือในกรณีเลวร้ายที่สุด ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ปัจจุบันสต็อกยาและเวชภัณฑ์ยังคงเพียงพอ และธุรกิจส่วนใหญ่มีสินค้าคงคลัง รองรับได้ถึงช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 ส่วนผู้ประกอบการก็เริ่มมองหาทางเลือกใหม่ ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกหรือพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) กันมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาปิโตรเคมี ขณะเดียวกัน สถานพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน ต่างเตรียมแผนรับมือกับวิกฤติที่เกิดขึ้นเช่นกัน นั้น
ทาง โรงพยาบาลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นายอธิวัฒน์ ประภา รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่ เปิดเผยว่า ถ้าพูดถึงภาวะวิกฤติในสถานการณ์ไม่ปกติ ทาง รพ.บัวใหญ่ จะมีแผนสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อรองรับการให้บริการอย่างเพียงพอ และอีกส่วนหนึ่ง คือ ทางโรงพยาบาลจะมีแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาทั้งสาขาหลักและสาขารอง เพราะเป็น รพ.ทั่วไปของรัฐ และมีศักยภาพในการให้บริการเฉพาะทางด้วย ดังนั้น จึงมีการส่งต่อคนไข้ที่ลดลง ส่วนเรื่องการสำรองยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ต่างๆ ยืนยันว่า รพ.บัวใหญ่มีความพร้อมในการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไว้อย่างเพียงพอ ไม่ให้เกิดปัญหากับการให้บริการสาธารณสุขอย่างแน่นอน
แผนรับมือของ ทาง รพ.บัวใหญ่ นอกจากจะมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้อย่างเพียงพอแล้ว ในเรื่องของวิกฤติน้ำมัน ทางโรงพยาบาลได้มีการสื่อสารกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการขานรับนโยบายของกรมธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี โดยรถพยาบาลและรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลสามารถจะเข้าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันได้ตามความต้องการและความจำเป็น ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการในเรื่องการสำรองน้ำมันเอาไว้สำหรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำมันจริงๆ เพื่อจะมีน้ำมันสำรองไว้ให้กับโรงพยาบาลได้เติมใส่รถพยาบาล รถฉุกเฉิน รวมถึง เครื่องสำรองไฟ (Generator) ของโรงพยาบาลด้วย
ส่วนของการขนส่งยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆ ในตอนนี้ ทาง รพ.บัวใหญ่ ยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่หากมีปัญหาที่ทาง รพ.ไม่สามารถจะแก้ไขได้จริงๆ ก็จะติดต่อรายงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่อไป
นอกจากนี้ ในเรื่องแผนรับมือพลังงาน ทาง กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้นโยบายไว้ ให้ลดใช้พลังงาน ซึ่งทาง รพ.บัวใหญ่ จะนำระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine มาใช้ในการตรวจรักษา และมีการส่งยาผ่านทางไปรษณีย์ไปให้คนไข้ถึงบ้าน เพื่อจะลดความแออัดในโรงพยาบาล และยังเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายให้กับคนไข้ ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก
ขณะเดียวกัน ได้มีการรับมือปรับเปลี่ยนเรื่องการประชุม สัมมนาที่จำเป็นจะต้องเดินทาง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ หน่วยงานต้นสังกัด ก็ได้มีการปรับรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ รวมไปถึง รพ.บัวใหญ่ และเครือข่ายต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ปรับเป็นการประชุมออนไลน์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายประหยัดพลังงาน นายอธิวัฒน์ กล่าวในตอนท้าย