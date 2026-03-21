โครงการ "ไถคนละครึ่ง"@หนองบัวลำภู ปั้นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างรายได้ให้ชุมชน

หนองบัวลำภู-เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ผนึกกำลังภาครัฐ–เอกชน เปิดโครงการ “ไถคนละครึ่ง” สนับสนุนค่าไถกลบตอซัง ลดการเผาในพื้นที่เกษตร พร้อมต่อยอดปลูกปอเทืองสร้างรายได้และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้( 21 มี.ค.)ที่แปลงนาของนางสมพร จันทร์บุญ หมู่ 4 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ “ไถคนละครึ่ง หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา”
โดยมีนายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับปี 2569 โครงการนี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้ภาคเอกชนรายที่ 2 เข้าร่วมเพิ่มเติม ต่อจากความร่วมมือก่อนหน้านี้กับหจก.ศรีปรีชาโฮลดิ้ง (ยันม่าร์) โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตไถกลบตอซัง การปลูกปอเทือง การถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดจากฟางข้าว ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน
ทั้งนี้ แปลงนาของนางสมพร จันทร์บุญ ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงาน มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ในฤดูฝนปลูกข้าวเพื่อบริโภคและจำหน่าย ส่วนฤดูแล้งปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดข้าวเหนียว แตงร้าน และถั่วฝักยาว โดยไม่มีการเผาตอซัง และมีการจำหน่ายผลผลิตหน้าฟาร์ม สร้างรายได้ช่วงฤดูแล้งประมาณ 80,000 บาทต่อปี ถือเป็นต้นแบบเกษตรกรที่ปรับตัวสู่การเกษตรปลอดการเผาอย่างจริงจัง.
นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาในภาคการเกษตร ทั้งการเผาไร่อ้อยและตอซังข้าว ประกอบกับเกษตรกรยังขาดเครื่องมือและมีต้นทุนค่าไถที่ค่อนข้างสูง เฉลี่ยไร่ละ 300–600 บาท ส่งผลให้ไม่สามารถไถกลบตอซังได้อย่างทั่วถึง
โครงการ “ไถคนละครึ่ง” จึงถูกขับเคลื่อนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 200 ไร่ อัตราค่าไถไร่ละ 300 บาท แบ่งภาระค่าใช้จ่ายระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชนฝ่ายละครึ่ง โดยเกษตรกรจ่ายเพียง 150 บาทต่อไร่ ส่วนที่เหลือได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด (สยามคูโบต้า)
นอกจากนี้ โครงการยังมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร การถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านการปลูกปอเทือง ซึ่งจะออกดอกสวยงามภายใน 45 วัน รวมถึงการสร้างการรับรู้เรื่องการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม