ม.แม่โจ้เปิดร้านค้าศูนย์วิจัยฯเกษตรธรรมชาติ ขายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ชูไฮไลต์"ดินเด้งดึ๋ง"นวัตกรรมปลูกพืชไม่ง้อปุ๋ย

เชียงใหม่ - ม.แม่โจ้ เปิดร้านค้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สาขาตลาดคำเที่ยง กลางเมืองเชียงใหม่ วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค100%คุณภาพสูงนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อยกระดับเกษตรกรรมไทยส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ชูไฮไลต์ “ดินเด้งดึ๋ง” มิติใหม่แห่งการเพาะปลูก แค่รดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ย แต่ให้ผลผลิตสูงและไร้สารตกค้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีเปิดร้านค้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาตลาดคำเที่ยง อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.69 ที่ตลาดคำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายพันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำสวนที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ที่พัฒนาและผลิตโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับจำหน่ายส่งตรงให้กับประชาชนและเกษตรกร ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ ฉี่ไส้เดือนดิน,มูลไส้เดือนดินแม่โจ้,ปุ๋ยปลาหรือ Fish Amino Acid,วัสดุปรับปรุงดินแม่โจ้ และ ดินพรีเมียม หรือ “ดินเด้งดึ๋ง” ดินพร้อมปลูกคุณภาพสูงผลิตจากวัสดุอินทรีย์ 100 % ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้
ทั้งนี้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีแนวคิดสำคัญคือการมุ่งมั่นในการที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ด้วยการนำองค์ความรู้และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ ประชาชน ซึ่งการเปิดร้านค้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาตลาดคำเที่ยง ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เกษตรและประชาชนผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง ในราคาที่สมเหตุสมผลและมีส่วนช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ดินเด้งดึ๋ง” ดินพร้อมปลูกคุณภาพสูงออร์แกนิค 100 % ขนาดบรรจุกระสอบ 20 กิโลกรัม ราคา 199 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้และเหมาะสมเมื่อเปรียบกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้
ขณะที่ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯ ได้เปิดร้านค้าแห่งนี้ที่ตลาดคำเที่ยงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวมสินค้าออร์แกนิก และ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตโดยศูนย์ฯและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของศูนย์ฯ ให้สามารถหาซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ฉี่ไส้เดือน,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยปลาหรือ Fish Amino Acid,วัสดุปรับปรุงดิน และดินพรีเมียม หรือ “ดินเด้งดึ๋ง” ซึ่งเป็นดินพร้อมปลูกนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ 100% อุดมด้วยแร่ธาตุอาหารสำคัญที่จำเป็นสำหรับพืชผักทุกชนิดและปราศจากสารเคมี สามารถใช้ปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ได้ทันที และทำเพียงแค่รดน้ำเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย แต่ให้ผลผลิตที่คุณภาพดีเยี่ยม สะอาด ปลอดภัยและไร้สารพิษตกค้าง
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินงานด้านการจัดการขยะอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคเกษตรกรรมและระดับครัวเรือน สร้างประโยชน์ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยลดขยะอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และนำมาแปรรูปเป็นธาตุอาหารของพืชหรือปุ๋ย ต่อมาทางศูนย์ฯ ดำเนินการพัฒนาต่อยอดการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เรียกว่า ดินพรีเมียม หรือดินเด้งดึ๋ง โดยเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
สำหรับร้านค้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาตลาดคำเที่ยงนั้น จะเปิดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประจำทุกวัน และในโอกาสเปิดร้านใหม่ทางร้านได้จัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ทุกผลิตภัณฑ์ร้าน ในระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.69 นี้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ที่ร้านค้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาตลาดคำเที่ยง