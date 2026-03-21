“ผู้การไก่” เผยแจ้งความเอาผิดรอง ผบก.ชลบุรี ปกป้องสิทธิตามกฎหมาย

“ผู้การไก่” เผยแจ้งความเอาผิดรอง ผบก.ชลบุรี เหตุใช้อำนาจมิชอบ-จัดทำเอกสารเท็จ ปกป้องสิทธิตามกฎหมาย
วันที่ 20 มีนาคม 2569 จากกรณี พล.ต.ต.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ผู้บังคับการสำนักงานนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ผบ.สง.ก.ต.ช.) เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ รองผู้บังคับการจังหวัดชลบุรี ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 (2), 157 และ พ.ร.ป.ป.ป.ช. มาตรา 172
พล.ต.ต.ไพรัตน์ หรือ “ผู้การไก่” เปิดเผยว่า การเข้าแจ้งความครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องตนเอง โดยยืนยันว่าการดำเนินการของพนักงานสอบสวนต้องยึดพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย ไม่สามารถใช้ดุลพินิจโดยอาศัยความเชื่อหรือปราศจากหลักฐานมาดำเนินคดีได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ตน
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี ได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ลำดับที่ 28 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2569
พล.ต.ต.ไพรัตน์ ยังชี้แจงถึงข้อกล่าวหาที่ตนถูกกล่าวหาว่าไปยุยงหรือใช้ให้บุคคลอื่นเบิกความเท็จต่อศาลในคดีอื่นว่า ไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้เรื่องดังกล่าว อีกทั้งบุคคลที่ขึ้นเบิกความต่อศาลต้องสาบานตน และศาลสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยานได้อยู่แล้ว
นอกจากนี้ ยังระบุว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลใดยืนยันว่าตนมีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา จึงตั้งข้อสงสัยถึงการตั้งข้อกล่าวหาและการออกหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหาที่ 2 ว่าอาศัยหลักฐานใด
พล.ต.ต.ไพรัตน์ กล่าวอีกว่า การกระทำของ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ อาจเข้าข่ายใช้อำนาจเกินขอบเขต โดยตั้งคำถามถึงอำนาจในการจัดทำเอกสารที่ไม่เป็นความจริงเพื่อปรักปรำผู้อื่น พร้อมย้ำว่าการดำเนินการของตนเป็นไปโดยสุจริต และเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย
พร้อมกันนี้ ยังยืนยันว่าระบบกล่าวหาทางอาญาจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน ไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่เกิดจากความเชื่อหรือความรู้สึกส่วนตัว โดยกรณีหมายเรียกล่าสุด อ้างอิงจากคำให้การของตำรวจนายหนึ่ง ซึ่งเห็นว่าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในคดีอาญาได้
“เมื่อถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตนจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อปกป้องสิทธิของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย” พล.ต.ต.ไพรัตน์ กล่าวย้ำ