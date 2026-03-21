น้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน! ลุงเล็กปลาเผาปลื้มน้ำตาซึม ทีมงานมหาสารคามขับรถกว่า 800 กม. มอบรถเข็นคันใหม่

นครปฐม - เรื่องราวสุดอบอุ่นใจที่นครปฐม ทีมงานจิตอาสาจากมหาสารคาม เดินทางไกลกว่า 800 กิโลเมตร นำรถเข็นปลาเผาคันใหม่มอบให้ “ลุงเล็ก” หลังถูกหลอกสูญเงินและสินค้า สะท้อนพลังน้ำใจคนไทยหลั่งไหลช่วยเหลือไม่ขาดสาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เต็มไปด้วยความอบอุ่น หลังมีประชาชนพบเห็น “ลุงเล็กปลาเผา” หรือ นายวิรัตน์ ศรีปล้องอ่อน อายุ 73 ปี พ่อค้าขายปลาเผาในซอยไปรษณีย์บางเลน เข็นรถขายปลาเผาคันใหม่ออกจำหน่าย โดยมีทีมงานจิตอาสาจากจังหวัดมหาสารคามเดินทางมามอบให้ถึงที่
สำหรับผู้มอบรถเข็นคันใหม่ คือ นายธีรกานต์ สมรรถศรีบุตร อายุ 36 ปี พร้อมทีมงาน “พ่วงท้าย - By ICE K.M.7” จากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำรถเข็นปลาเผาคันใหม่ให้กับลุงเล็กโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่ลุงเล็กตกเป็นเหยื่อแก๊งตบทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ถูกหลอกเอาปลาเผาไปจำนวน 3 ตัว และเงินสดอีก 980 บาท ก่อนเรื่องราวจะถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ จนมีประชาชนจำนวนมากร่วมแสดงความเห็นใจและต้องการช่วยเหลือ
นายธีรกานต์ เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่อง ตนและทีมงานได้ประสานติดต่อไปยังลุงเล็ก และตัดสินใจช่วยกันสร้างรถเข็นปลาเผาคันใหม่ขึ้นมา โดยใช้เวลาทำเพียง 1 วัน เนื่องจากเห็นว่ารถเข็นคันเดิมมีสภาพเก่าและชำรุด ก่อนจะรวมทีมกว่า 10 คน เดินทางจากจังหวัดมหาสารคาม มายังจังหวัดนครปฐม ระยะทางไป-กลับกว่า 800 กิโลเมตร เพื่อนำรถเข็นมามอบให้ด้วยตนเอง
ทันทีที่ลุงเล็กทราบข่าวว่ามีผู้ใจบุญเดินทางมามอบรถเข็นให้ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ พร้อมกล่าวขอบคุณทีมงานและผู้มีน้ำใจทุกคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามลำบาก
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาอุดหนุนลุงเล็ก บางรายถึงกับเหมาปลาเผาเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อ สร้างกำลังใจให้ชายวัย 73 ปี ได้มีแรงสู้ชีวิตต่อไป ท่ามกลางพลังน้ำใจของคนไทยที่ยังคงงดงามไม่เสื่อมคลาย